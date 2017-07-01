شروط جديدة لحصول مواطني خمس دول عربية على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

واشنطن 29 يونيو 2017 ـ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، فرض شروط جديدة يتعين على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة بينها السودان، استيفائها من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

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ترامب يوقع على الأمر التنفيذي الجديد للهجرة الاثنين 6 مارس 2017 .. (صورة وزعها البيت الأبيض)

وحددت الشروط بأن يكون لدي طالب التأشيرة “علاقة أسرية وثيقة” أو “صلة تجارية” فى أميركا.

وسمحت المحكمة العليا، الإثنين الماضي، لترامب، بتطبيق حظر السفر المؤقت والمعدل الذي أصدره ضد القادمين من الدول الست، ممن لا يملكون أية صلة داخل الولايات المتحدة من دراسة أو عمل أو أقارب، حتى الانتهاء من البت في هذه القضية.

وطبقاً لـ(وكالة أسوشيتدبرس) فإن الخارجية الأميركية دفعت بتعميم أرسلته لسفاراتها المعنية، لتطبيق الشروط الجديدة اعتباراً من اليوم الخميس.

وبناء على ذلك، يتوجب على مواطني سوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان واليمن، توثيق وجود قريب من الدرجة الأولى لهم “أب، أم، زوج أو زوجة، أخ، أخت، طفل، ابن بالغ أو ابنة بالغة ، صهر، زوجة ابن”، أو الحصول على قبول رسمي من شركة قانونية.

ووفقاً للتعميم فإن “الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرهم من أفراد الأسرة الأبعد لا يعتبرون أفرادا ذو علاقة وثيقة”.

وستشمل الشروط الجديدة جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة ، فيما عدا بعض الاستثناءات.

وأبدت وزارة الخارجية السودانية أملا في أن لا تؤثر عودة العمل بحظر سفر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السودانيين ومواطني خمس دول أخرى على الرفع المزمع للعقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل.

وأكدت أن السودان وحكومته ومواطنيه لايشكلون أي تهديد للأمن القومي الأميركي.