رقيب شرطة يفاجئ بكري حسن صالح ويهاجم عبد الرحيم بشدة

هتف وبكى داخل قبة المجلس التشريعي

الخرطوم : الراكوبة هاجم رقيب في الشرطة، والي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، اثناء فعالية بالمجلس التشريعي للولاية، حضرها النائب الاول، بكري حسن صالح اليوم “الاثنين”.

وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطلعة ان الرقيب اخذ يصيح وينتحب داخل قبة المجلس بأعلى صوته، شاكياً اغلاق الوالي لكل المنافذ امامه في ازالة ظلامات قال إنه تعرض لها من دون أن يجد انصافاً.

وباءت كل محاولات إخراس منتسب الشرطة بالفشل.

وقالت المصادر إن الرقيب شرطة لم يهتم بالتوجيهات الأمنية ورجاءات اعضاء التشريعي، ومحاولاتهم لتجنيب الوالي الإحراج، حيث كانت بعض القنوات تبث اللقاء مباشرة.

وفيما بدا انه توجيه أمني، تحولت الكاميرات ناحية المنصة، وتم اغلاق المايكرفونات.

وتوقع صحافيون أن تصدر توجيهات شفاهية من جهاز امن البشير للصحف، بعدم نقل وقائع ما جرى والاكتفاء بالتصريحات والكلمات