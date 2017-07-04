رؤية حركة العدل والمساواة للتعليم العالي

إعداد أمانة التعليم العالى والبحث العلمي

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(II-3)-الإدارةالتنفيذية للهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي :

تنتخب الهيئة العليا للتعليم العالي والبحث العلمي دوريًا من بين أعضائهاالخبرويين المشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة الذين لا يشغلون مناصب تنفيذية أوٳدارية في الدولة رئيسا و نائباللرئي

س و منسق للوحدات البحثية العلمية و رؤساء الوحدات البحثية العلمية المُتخصِّصةو أمين سر مكاتب الدائرة التنفيذية للهيئة. تتكون الهيئة التنفيذية من المكاتب الآتية :

3- 1)-مكتب رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة :

رئيس الدائرة التنفيذية هو المسؤول الأول أمام الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي عن متابعة تنفيذ سياساتها و قراراتها و توصياتها المتعلقة بشؤون التعليم العالي و البحث العلمي المناط بالدائرة تنفيذها .

(1-1)-مهام رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة :

تشمل مهام رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة ما يأتي :

(1/ أ)-اختيار أعضاء الدائرة التنفيذية من بين أعضاء الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي الخبرويين المشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة الذين لا يشغلون مناصب تنفيذية أوٳدارية في الدولة .

(1/ ب)- تسلم قرارات و توصيات الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي و تصنيفها حسب موضوعاتها و ٳحالتها لرؤساء الوحدات البحثية العلمية وفق تخصصاتها للتنفيذ .

(1/ ج)- تسلم مقترحات و توصيات الوحدات البحثية العلمية المتعلقة بتنفيذ خطط و برامج الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي و ٳجازتها (عند الاقتضاء) و ٳحالتهاٳلى الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي للنظر فيها و اعتمادها (عند الاقتضاء ) و ٳحالتهاٳلى الأمين للمصادقة عليها .

(1/ د)- ترأس الاجتماعات الدورية و الطارئة للدائرة التنفيذية ، أو تفويض صلاحياته هذه لنائب الرئيس عند الاقتضاء ..

(1/ه)- تمثيل الدائرة رسميا لدى الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي أو لدى الأمانة أو أي جهة أخرى، أو تفويض صلاحياته هذه لنائب الرئيس عند الاقتضاء وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الإجرائية النافذة المعمول بها في الأمانة ..

(1/د)-ٳعداد تقارير دورية و سنوية عن أداء الدائرة التنفيذية و ٳحالتهاٳلى الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي لٳجازتها .

(1/ ه)-الاطلاع بأيَّة مهام أخرى يناط به أدائها من قبل الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي أو من قبل الأمين أو نائب الأمين وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الإجرائية النافذة المعمول بها في الدولة.

(3- 2)-مكتب نائب رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة:

نائب رئيس الدائرة التنفيذية هو المسؤول التنفيذي الثاني المعاون لرئيس مكتب الدائرة التنفيذية للهيئة.

(2-1)- مهام نائب رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة:

تشمل مهام نائب رئيس الدائرة التنفيذية للهيئة ما يأتي :

(1/ أ)- تنفيذ قرارات و توصيات الدائرة التنفيذية المتعلقة بمتابعة أداء الوحدات العلمية البحثية المُتخصِّصة المُكلَّفة بتنفيذها

(1/ ب)- الاطلاع (عند الاقتضاء) بالمهام الٳدارية و التنفيذية لرئيس الدائرة عند عجزه عن أداء مهامه بسبب عارض مسقط لأهلية الأداء و الوجوب .

(1/ ج)- النظر في و ٳجازة(عند الاقتضاء) التقارير المُحَالة ٳليه من رؤساء وحدات البحوث العلمية المُتخصِّصة المتعلقة بأدائها البحثي العلمي و التنفيذي و ٳحالتهاٳلى رئيس الدائرة للنظر و الاعتماد عند الاقتضاء .

(1/ د)- ترأس الاجتماعات الدورية و الطارئة للدائرة في غياب رئيس الدائرة .

(1/ه)- تمثيل الدائرة رسميا لدى الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي أو لدى الأمانة أو لدى أي جهة أخرى عند الاقتضاء في غياب رئيس الدائرة وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الٳجرائية النافذة المعمول بها فيٳطار الأمانة …

(1/ ة)-الاطلاع بأيَّة مهام أخرى يناط به أدائها من قبل رئيس الدائرة أو الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي أو من قبل الأمين أو نائب الأمين وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الٳجرائية النافذة المعمول بها فيٳطارالأمانة.

البروفسيور موسي الباشا

أمين أمانة التعليم العالي والبحث العلمي