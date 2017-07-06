حفتر يعلن النصر وتحرير بنغازي من سيطرة الجهاديين

القوات الليبية تعلن السيطرة على مدينة بنغازي وتحريرها بالكامل بعد إلحاق الهزيمة بالجماعات المتطرفة في حرب استمرت ثلاث سنوات.

العرب

الفرحة بالنصر عارمة

بنغازي (ليبيا) – قال خليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا الأربعاء إن قواته (الجيش الوطني الليبي) سيطرت بالكامل على بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية من جماعات مسلحة منافسة بعد حملة استمرت ثلاث سنوات.

كانت المعارك لبسط السيطرة على بنغازي بين قوات حفتر ومجموعات من مسلحين إسلاميين ومقاتلين آخرين تدور ضمن صراع أوسع بين الفصائل المتناحرة منذ انزلقت البلاد إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي في 2011.

وسيمثل الانتصار تقدما كبيرا لحفتر الحليف السابق للقذافي والذي يتقدم حثيثا في شرق وجنوب ليبيا في تحد لحكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس والتي تواجه صعوبات لتمديد نفوذها.

وقال حفتر وهو يرتدي الزي العسكري في كلمة وجهها للشعب الليبي بثها التلفزيون “تزف إليك قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب”.

وأضاف “بنغازي تدخل ابتداء من اليوم عهدا جديدا من الأمن والسلام”.

وشكر حفتر “بهذه المناسبة التاريخية” “الدول الشقيقة والصديقة على مساندتها لنا ووقوفها إلى جانبنا”.

واتى خطاب حفتر بعيد ساعات من اعلان قواته انتهاء العمليات العسكرية في حي سوق الحوت واحراز تقدم في حي الصابري حيث كان الجهاديون محاصرين.

وهنأ مجلس النواب الليبي الشعب الليبي وأهالي مدينة بنغازي والقيـادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان العامة وضباط وجنود القوات المسلحة والقوة المساندة لهم، بمناسبة تحرير مدينة بنغازي كاملةً من الجماعات الإرهابية المتطرفة، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان: “في هذه المناسبة العظيمة يتقدم مجلس النواب الليبي بتهنئة خاصة، وتحية إجلال وتقدير، إلى أمهات وزوجات وأُسر شهدائنا الأبرار، الذين أهـدوا الوطن هذا التحرير بأرواحهم الطاهـرة”.

وتابع البيان: “كما يقدم المجلس خالص التقدير لشعبنا في مدينة بنغازي على صبرهم وجلدهم طيلة حرب تحرير المدينة، رغم الظروف الصعبة التي قاسوها من نزوحٍ وانعدام الخدمات”

وطالب مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي وسط الاحتـفال بالانتصارات، برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لتحرير كافة أرجاء البلاد عقب تحرير مدينة بنغازي .

من جهته أعرب السفير البريطاني لدي ليبيا، بيتر ميليت، مساء الأربعاء، عن ترحيبه بـ”سيطرة” القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق) على مدينة بنغازي (شرق) بالكامل؛ وذلك في أول رد فعل غربي على الإعلان.

وقال ميليت، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أرحب بتحرير بنغازي (…) الإرهاب لا مكان له في ليبيا”.

وأضاف: “أتمنى أن يجلب ذلك السلام والأمن والازدهار إلى أهل بنغازي”.

وختم تغريدته بهاشتاغ “# بنغازي_روحت”، الذي أطلقة نشطاء في بنغازي، اليوم، ويقصدون من خلاله أن “المدينة رجعت لأهلها”.