حركة العدل والمساواة تنعي احمد ابكر تبير

حركة العدل والمساواة السودانية

بيان نعي أحمد أبكر تبير

قال تعالى

(وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)

تنعي حركة العدل والمساواة السودانية المغفور له بإذن الله أحمد أبكر تبير الذي وافته المنية راضيا مرضيا عند ربه إثر عله لم تمهله طويلا في 28/07/2017

حركة العدل والمساواة السودانية إذ تنعي الفقيد احمد إنما تنعي رجلا ساند الحركة طوال مسيرة الحركة النضالية منذ التاسيس

حركة العدل والمساواة السودانية تعزي زوجته المناضلة وعضو الحركة حواء ابراهيم سليمان وأسرتها سائلين الله أن يتقبله مع معية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم آله الصبر وحسن العزاء “إِنَّا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل آدم بلال

أمين الإعلام الناطق الرسمي

28/07/2017