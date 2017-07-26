حركة العدل والمساواة تطالب بإطلاق سراح عضوا المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ وبكري يوسف

نُشرت بتاريخ 26.07.2017 بواسطة jem

حركة العدل والمساواة تطالب بإطلاق سراح عضوا المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ وبكري يوسف.

تستنكر حركة العدل و المساواة السودانية اعتقال قيادات حزب المؤتمر السوداني لمجرد انهم قاموا بواجب الزيارة مشكورين إلى أبناء السودان طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا الذين استضافتهم قرية الشيخ الياقوت و أهله الكرام بعد أن قام جهاز أمن النظام بسلبهم حقهم الدستوري في حرية التنقل و منعهم من دخول العاصمة. و مع استنكارها لاعتقال النشطاء السياسيين و قيادات القوى السياسية و تنظيمات المجتمع المدني، لا تملك الحركة إلا أن تشيد بالتضامن و التازر الذي قاموا به تجاه أبناء الوطن الذين اجبرتهم العنصرية الممنهجة التي مارستها عليهم إدارة جامعة بخت الرضا و جهاز أمن النظام لدعلى اللجوء إلى خيار الكي و هو الاستقالة من الجامعة بصورة

جماعية. تشيد الحركة بالموقف المشرف الذي وقفته القوى السياسية و مبادرة المجتمع المدني تجاه الطلاب و قضيتهم العادلة و تخص الحركة بالشكر و التقدير الشيخ الياقوت و أهله و حوارييه الذين أثبتوا أن معدن الإنسان السوداني الأصيل لم يصدا و لم يتغير رغم محاولات العصابة العنصرية الحاكمة.فلهم منا التحية و التجلة.

و اذ تدين حركة العدل والمساواة السودانية باغلظ الالفاظ استمرار اعتقال كل من الأستاذ إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني و عضو مجلسه المركزي و الاستإذ بكري يوسف الأمين السياسي للحزب، تطالب بإطلاق سراحهما و سراح كافة النشطاء و السياسيين على الفور و من دون قيد أو شرط. كما تناشد المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية للقيام بمسؤلياتها تجاه القيادات المعتقلة و المطالبة بالكشف عن أماكن اعتقالهم و إطلاق سراحهم على الفور.
و في الختام ، نظام يتعامل مع أجيال المستقبل بكل هذه العنصرية و الصلف ليس أهلا للبقاء. و على القوى السياسية المعارضة تجاوز مصالحها الحزبية الضيقة، و التحلي بالمرونة اللازمة لتكوين جبهة جامعة قادرة على اقتلاع هذا النظام من جذوره، و فرض التغيير الذي انتظره شعبنا طويلا.

الحرية للأسرى و المعتقلين و كل سجناء الرأي.

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

20/07/2017

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