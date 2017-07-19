حركة العدل والمساواة تدين إستهداف أبناء دارفور بجامعة بخت الرضا



تاسف حركة العدل والمساواة السودانية للحالة المزرية و السلوك المشين الذي انحطت اليه جامعة بخت الرضا التي قامت على إرث مؤسسة تعليمية و تربوية عريقة و رائدة على مستوى الوطن، حيث فشلت في التعامل مع طلابها بصورة متجردة و محايدة بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية و العرقية. إلا أن الأخبار الواردة بالتواتر من هنالك تؤكد أن جامعة بخت الرضا تعاملت مع طلاب دارفور بها على اساس جهوي عنصري، وذلك بإستهدافها شريحة معينة من أبناء السودان بصورة تعبر عن حالة الانحدار التي وصلت إليها مؤسسات البلاد بفعل سياسة الفرز الجغرافي والإثني والتصنيف العرقي المخطط له من قبل قيادة الدولة.



و اذ تدين حركة العدل والمساواة السودانية بشدة المخططات المقصودة من قبل اجهزة الدولة التي تستهدف أبناء دارفور بالجامعات والمعاهد العليا بالقتل و التشريد و السجن و التعذيب تستنكر أشد الااستنكار استهداف جامعة بخت الرضا لأبناء دارفور بالجامعة بالفصل التعسفي والطرد من الداخليات والتحريض عليهم في عملية أقل ما يمكن أن توصف باللااخلاقية. و من المؤسف حقا أن تصدر هذه التصرفات غير المسؤولة من جامعة يرجى منها المساهمة الفاعلة في رتق النسيج الاجتماعي السوداني الذي تهتك بفعل سياسات حكومة المؤتمر الوطني و مؤسساتها و مليشياتها.

حركة العدل والمساواة إذ تستهجن تهديدات ومضايقات جهاز أمن النظام لأبناء دارفور في جامعة بخت الرضا و السعي للتنكيل بهم، تهيب بجميع طلاب السودان و بالقوى السياسية السودانية الفاعلة الوقوف بصلابة بجانب ما يقارب الالفين من طلاب دارفور ضحايا جامعة بخت الرضا التي صارت إدارة من إدارات جهاز أمن النظام الذي اعتمد التفريق و التهجير وسيلة لقاءه على سدة الحكم دونما وازع قيمي او اخلاقي. و تطالب الحركة بإعادة الطلاب المفصولين فورا و دونما تمييز حتى يطمئن طلابنا بأن مؤسستهم التعليمية التربوية تحترم رسالتها و واجبها تجاه كافة اهل السودان دون فرز جهوي او عنصري، كما تعلن الحركة كامل تضامنها مع الطلاب المظلومين إلى أن يستردوا جميع حقوقهم المسلوبه.

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

18/07/2017