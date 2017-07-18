أمانة الشباب والطلاب بالحركة تدين الاستهداف العرقي لطلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

بسم الله الرحمن الرحميم

حركة العدل والمساواة السودانية

امانة الشباب والطلاب

كما هو معلوم ان اجهزة امن طريد العدالة الدولية ظلت طوال حقبة عصر المجرم تمارس هوايتها المحببة في الفتن والدسائس والمؤمرات لضرب النسيج الاجتماعي ولتفتيته ليبقي نظام مجرم الحرب ..

ان ماقامت به الاجهزة الامنية تجاه طلاب اقليم دارفور وبالتعاون مع رباطة المؤتمر الوطني اي طلابه المأجورين وبالتواطؤ من قبل ادارة الجامعة لهو امر يشبه سلوك ونهج واسلوب النظام واجهزته الامنية في التعالي والغطرسة والكبرياء..

لهو امر مرفوض بشدة ومدان ونحذر النظام واجهزته الامنية من مغبة هذه الاساليب الوقحة..

وكما نناشد اهلنا في مدينة الدويم الي عدم الاستجابة لمطالب اجهزة امن السفاح وعليهم ان يتضامنو مع ابنائهم الطلاب والوقوف معهم لبث روح التسامح لان الجميع ابناء وطن سيذهب نظام البلاء وسيبقي الوطن جامعا لكل ابنائه..

وعليه يحدونا امل كبير في ان اهلنا بمدينة الدويم لهم المقدرة علي تفويت الفرصة علي اجهزة النظام الذي ظل يعمل علي دق اسافين الفتن …

يقيننا ان الجامعات قومية ومن حق اي طالب باي اقليم ان يلتحق باي من جمعات وطننا وفقا لرغبته ..ونؤمن ان الجامعات هي ساحات للفكر والإستنارة ..وليست ميادين للوغي والدماء ..كما يفعل جهاز امن المجرم ورباطته ..للوقوف امام مطالب الطلاب العادلة والمشروعة..

وعلي الطلاب الشرفاء من مختلف التنظيمات السياسية الاصطفاف وتوحيد الجبهة لإسترداد حقوق جميع الطلاب..

المهندس ادم ابكر عيسي..

نائب امين امانة الشباب والطلاب