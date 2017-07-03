تمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات لثلاثة اشهر

(سونا)- أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى 31/أكتوبر/ 2017م.استمراراً لنهج الدولة في إعلاء قيمةالسلام على الحرب وإنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني وتمكيناً لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني

وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:

رئاسة الجمهورية

قرار جمهوري رقم (479) لسنة 2017م بتمديد وقف إطلاق النار

رئيس الجمهورية

عملا بأحكام المادة (58) (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2

005م وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2017م واستمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيمة السلام على الحرب وإنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني وتمكيناً لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني أصدر القرار الآتي نصه

تمديد فترة وقف إطلاق النار

1- يمدد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى 31 أكتوبر 2017م.

2- يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.

3- على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1438هـ الموافق اليوم الثاني من شهر يوليو لسنة 2017م.

المشير عمر حسن أحمد البشير

رئيس الجمهورية