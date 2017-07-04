المستشار السعودي طه عثمان الحسين يمثل السعودية في القمة الافريقية ال 29 في اديس ابابا ؟

ثروت قاسم

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1- المستشار السعودي طه عثمان يمثل السعودية في القمة الافريقية ؟

لا يخفى على أحد المكانة الخاصة التي يضع فيها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان (MBS ) صديقه الفريق طه عثمان الحسين للخدمات الجليلة التي قدمها الفريق طه للسعودية ، كما نختزل في النقاط التالية :

اولاً :

+ في يوليو 2015 ، أنعم MBS على الفريق طه عثمان بالجنسية السعودية ، تقديراً لجهوده في قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع ايران ، ومشاركة السودان بالدم السوداني في عاصفة الحزم .

ثانياً :

كان MBS وراء قرار الرئيس البشير تكليف الفريق طه عثمان تمثيله في قمة الرياض السنية

في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، في سابقة دبلوماسية لم نعرفها في ابائنا الاولين . ذلك ان إدارة ترامب طلبت عدم دعوة الرئيس البشير للقمة ، وإلا فسوف يضطر ترامب لعدم المشاركة . واقترح MBS كحل للإشكال ولتجنب فشل القمة ، ان يتكرم الرئيس البشير بتكليف الفريق طه لتمثيله في القمة … وقد كان .

ثالثاً :

كان الخط الكيماوي متصلاً بين MBS والفريق طه في ونسات دقاقة ما انزل الله بها من سلطان ، حتى إن بعض الالسنة الخبيثة بدأت تروج لإشاعة ان الفريق طه كان يزود MBS باسرار والده الرئيس البشير ومحادثاته التلفونية مع امير قطر إبان الازمة القطرية ، الأمر الذي اضطر الرئيس البشير لإلحاق ابنه الفريق طه بامات طه .

رابعاً :

وقع اعفاء الرئيس البشير لابنه الفريق طه عثمان يوم الخميس 15 يونيو 2015 من جميع مناصبه الرسمية وقع الصاعقة على MBS .

قرر MBS تعيين الفريق طه كمستشار له للشؤون الافريقية ، كرد إعتبار له ، وربما لشعور MBS بانه السبب في إعفاء الفريق طه من مناصبه الرسمية في السودان .

وكيتن في المرقوت … وعشان تاني ؟

خامساً :

لا تستغرب ، يا حبيب ، عندما يقول لك ديفيد هيرست ان الاجتماع الذي ضم الرئيس البشير مع MBS في يوم الخميس 22 يونيو 2017 في السعودية كان إجتماعاً بارداً ، تظلله غمامة المستشار طه عثمان الحسين . لم يتزحزح الرئيس البشير من موقفه الداعم لمبادرة امير الكويت الوفاقية ، الأمر الذي لم يقبله MBS ، وطالب بأن يكون الرئيس البشير إما معنا أو ضدنا ؟

ولكن حفظاً للمظاهر ، كان MBS في وداع الرئيس البشير في المطار يوم السبت 24 يونيو .

سادساً :

كلف MBSمستشاره طه عثمان الحسين بتمثيل السعودية في القمة الافريقية ال 29 التي بدات في اديس ابابا يوم الاثنين 3 وتنتهي يوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 ، على أن يلقي وزير الخارجية عادل الجبير خطاب المملكة في القمة ، ويقوم المستشار طه عثمان بإقناع القادة الافارقة قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر .

سابعاً :

حدثت قصة طريفة خلال القمة بين المستشار طه عثمان والرئيس روبرت موقابي ، رئيس زيمبابوي .

في خطابه امام القمة يوم الاثنين 3 يوليو ، صرح الرئيس موقابي بانه قد تبرع ب 300 راس من البقر لمؤسسة الاتحاد الافريقي ، لدعم ميزانية الاتحاد ، كون اكثر من 75% من ميزانية الاتحاد تقدمها دول غير افريقية . ولكن رئاسة الاتحاد لم تعرف كيف تتصرف في هذه الابقار ، فقرر الرئيس موقابي بيعها وهي تخور في مزاد علني ، ودفع قيمة المباع للاتحاد .

عندها دق المستشار السعودي طه عثمان الحسين صدره وقرر شراء الابقار ال 300 بمليون دولار ، خدمة للإتحاد الافريقي ، ودعماً لمبادرة الرئيس موقابي … وقطعاً ليس كرشوة للقادة الافارقة ليقطعوا علاقاتهم مع قطر .

كانت هذه الابقار ال 300 حديث القمة في يومها الاول .

2- إشاعة محاولة الأنقلاب ؟

ربما سمعت يا حبيب بالاشاعة التي تقول بأن ازاحة الفريق طه جاءت نتيجة مشاركته مع اخوات قطر ومعهم نظام السيسي في مؤامرة لقلب نظامي الحكم في الدوحة وفي الخرطوم، فانكشف أمره، و تم اعفائه من جميع مناصبه الحكومية ، والسماح له بالسفر إلى ابوظبي بوساطة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، و اعتقال عدد غير قليل من ضباط الجيش و الأمن ، للتحقيق معهم .

لو كانت هذه الاشاعة صحيحة ، لما توالت هذه الأحداث المذكورة ادناه :

واحد :

في يوم الخميس 15 يونيو 2017 ، وبعد إعلان النظام تعيين الاستاذ حاتم حسن بخيت خلفاً له ، سمح نظام الانقاذ للفريق طه مغادرة الخرطوم إلى دبي ، حيث أقام في فيلته الملاصقة لفيلا السيدة وداد بابكر ، لبضع ايام ، ثم سافر الى السعودية ليقضي بقية الاواخر مجاوراً في الحرم الشريف في المدينة المنورة .

لو كانت هذه الاشاعة صحيحة ، لتم إعتقال الفريق طه والتحقيق معه ، ومنعه من مغادرة البلاد ، حتى لو توسط صديقه الشيخ منصور بن زايد في السماح له بالخروج .

يبقى السؤال :

كيف سمح النظام للفريق طه سفر الخروج :

+ وهو يحمل اختام حسابات الرئيس البشير المليارية المودعة باسم الفريق طه في بنوك لندن ودبي واستانبول وكوالا لامبور ، كما وضحنا في مقالة سابقة ؟

+ وهو يختزن في طايوقه ادق خصائص واسرار الرئيس البشير ، التي يمكن ان يؤدي نشرها لتجريم الرئيس البشير بالسرقة والتدليس والافك ؟

+ نعم … كيف سمح النظام للفريق طه سفر الخروج ، وهو متهم بجريمة ترقى للخيانة العظمى ؟

قال :

أسئلة حيرى حقا . ربما لان منطق الفيزياء السياسية عندنا مختلف ! لا يفسر الوقائع ! ثقب اسود يفضي الى كون اخر.

اتنين :

تمكن الفريق طه من مقابلة الرئيس البشير في مطار الخرطوم يوم الثلاثاء 13 يونيو ، حيث أظهرت الصور المصافحة الحميمية بينه وبين الرئيس البشير ، والبسمات المتبادلة ،

تلاتة :

في يوم الثلاثاء 13 يونيو ، طالبت مصر في مجلس الامن برفع العقوبات الامريكية نهائياً عن السودان بحلول منتصف يوليو 2017 . فهل يعقل ان يترافع نظام السيسي عن نظام الانقاذ في مجلس الامن ، ويخطط في نفس الوقت للإطاحة به ؟

اربعة :

لم يصدر نظام البشير اي بيان يدعم فيه موقف قطر كما فعلت تركيا . ولم يرسل النظام لقطر اي طائرات محملة بالخضروات والاطعمة كما فعلت المغرب . بل لاذت الرئاسة بصمت ، دفع سفراء اخوات قطر المعتمدين في الخرطوم مقابلة البرفسور ابرهيم غندور ، وزير الخارجية ، في يوم الخميس 15 يونيو ، وسؤاله في وقاحة ما بعدها وقاحة :

إنتم معانا وضد قطر وإلا مع قطر وضدنا ؟

في عرفهم لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار ، ولا يعترفون للسودان بالحياد الايجابي ، رغم إن الدم السوداني يسيل مدراراً في عاصفة الحزم ، ورغم ان نظام الانقاذ قد قطع علاقاته الدبلوماسية والثقافية والعسكرية مع من يوسمونه برأس رمح الارهاب الدولي … إيران … لإرضائهم ؟

خمسة :

هذه التهمة قدر الضربة ، ولو حدثت فعلاً ، لأصدر نظام البشير بياناً للناس للحشد والتعبئة ودعم النظام ضد القوى الخارجية التي تتآمر للإطاحة به .

اللهم إلا إذا صرنا نعيش في عالم السورة رقم 63 من آي الذكر الحكيم ، حيث تضيع الحقيقة بين زنقات الباطل . .

نواصل مع المستشار طه عثمان الحسين …