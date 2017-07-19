بسم الله الرحمن الرحيم

القوي السودانية للتغيير

S .C.F

بــــــــيان

القوي السودانية تعلن كامل التضامن مع رابطة طلاب دارفور الكبري بجامعة بخت الرضا , وتدعو كل رسل الانسانية ومنظمات الحقوقية والقوي السياسية ان تعلن مواقف واضح اذاء

انتهاكات نظام الابادة اتجاه منارات الوعي والاستنارة . بلغ السيل الزُبى وماعاد البيانات تجدي مع الذين تفننوا في قتل وابادة الشعب في مناطق الهامش السوداني ,وجعل من قيمة الانتماء الحزبي والولاء شأنا للتميز الانسان ..ما من وسيلة قمعية الا واستخدمتها آلة النظام الباطش ضد ابناء دارفور في الجامعات السودانية ..كم من شهداء وكم من المفوصلين في الجامعات السودانية ضد طلاب الاقليم والجميع بات يتفرج كانما الامر يحدث في في وطن غير الوطن التي ننتمي له ..

جماهير الحركة الطلابية :ــ نخاطبكم اليوم بعد ان انسدت آفاق الحلول لان النظام لا يعرف غير اللغة الجاهلية وحول منارتنا الي ميادين للقتال والاعتقلات لمن هم شرفاء الوطن .واستباح حرمات الجامعات السودانية من خلال وجود مخازن للسلاح ومكاتب يدار عبرها التخطيط لقتل ابناء الهامش .رسالتنا للجميع لابد ان نتحد جمعيا لازاله الكابوس والحريات لاتمنح بل تاخذ .

تقع علي عاتقنا جمعيا مهمة حماية ارث جامعاتنا السودانية وعدم الانساق لما يريدوه النظام .بل وجب علينا ان نتحرك نحو ساحات الوغى ..ومنابر الجامعات لاعادة المغتصب لاهلة وهي الحرية والمساوة والديمقراطية ..وحرية ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات السودانية ..وتغير هيكله ادارات الجامعات بحيث يتم انتخابهم من قبل هيئة تدريس الجامعة ..ووجود اتحادات طلابية قوية لتستطيع الدفاع عن حقوق الحركة الطلابية .

جماهير الحركة الطلابية :ــ الطلاب راس الرمح ومفتاح التغير وصناع الامل ..وجب علينا ان نترك لغة البيانات والكلام ولنتجه جمعيا الي فعل يوازي التغيير والخلاص .

عاجل الشفاء لجرحي الحركة الطلابية

قبولا حسن للشهداء

والتغيير لامحالة وان طال السفر اليه

القوي السودانية للتغير

الخرطوم 18/7/2017