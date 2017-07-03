البشير يعين وزيرا جديدا للعدل بعد ابعاد الوزير المزور

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير ,،قرار جمهوريا الأحد 2يوليو 2017 بتعيين د. إدريس إبراهيم جميل وزيراً ، خلفاً لأبوبكر حمد الذي تمت تسميته للمنصب ، لكنه أبعد من مراسم أداء القسم في اللحظات الأخيرة لشبهات حول شهاداته العليا.

وابعد السيد أبوبكر حمد من تشكيلة الحكومة الجديدة الذي أختير لحقيبة العدل، لشبهات تزوير في شهادته الجامعية ,حيث أفاد في سيرته الذاتية بأنه حاصل على دكتوراه من جامعة أميركية، “تم ابعاده من مؤسسات قطرية بسبب شهادات عليا مزورة”.

وأنبرى الوزير المعلن بعدها للصحف نافيا ذلك من دون أن يبرز شهاداته، واتهم بشكل مباشر حزب المؤتمر الشعبي

بتلفيق هذه الاتهامات.

– الدكتور ادريس ابراهيم جميل من مواليد ١٩٥٩م

– خريج جامعة الخرطوم مرتبة الشرف ١٩٨٣

– ماجستير مرتبة الشرف

جامعة ليستر بريطانيا ١٩٩٦

– دكتوراه في القانون التجاري من الجامعة الامريكية في

لندن ٢٠٠١

– مستشار قانوني للإتصالات السعودية

– مستشار قانوني لمؤسسة بيت الرياض

– مستشار قانوني للشركة الشرقية للبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية

مستشار قانوني لشركة مراعي السعودية

– مدير الادارة القانونية لشركة قطر للحديد والصلب

– حاليا يعمل مدير الادارة القانونية وسكرتير مجلس الادارة بشركة حصاد الغذائية بدولة قطر ….

واخيرا نقول للدكتور إدريس جميل …كما قال جده …إنشاء الله ( بعل حديدتا قبأ ) وزارة العدل ….وفي عهدك لا يظلم أحدا ….فأنت من سليل أسرة حاكمة …حققت العدل …وبسطت الأمن …ومدت الاستقرار …وجمعة الأمة …ووجدت المجتمع …وإقامة الدولة …فكن كأسلافك الحباب … ونتمني أن يكون التوفيق حليفك …وانت تتولي رأس العدل …في ظرف حساس ودقيق ومعقد يمر به السودان …ألف مبرووووووك …و د جميل …