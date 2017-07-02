إرتفاع حالات الوفيات نتيجة للإصابة بوباء الكوليرا بمدينة ابوزبد بغرب كردفان

تفاقمت أزمة مرض الكوليرا بمدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان ،حيث ارتفعت عدد حالات الوفاة بالمحلية إلي 50 شخصاً ،بينما بلغت جملة الحالات السريرية بمستشفي المدينة حوالي 25 حالة ،أما الحالات الأخري المسجلة بأنحاء متفرغة بالمحلية فبلغت 350 حالة.

وقال الدكتور عبد العزيز الناير المدير الطبي لمستشفي مدينة أبو زبد لراديو تمازج أن عدد الوفيات ربما يفوق ال50 شخصاً لأن هنالك مصابين بالمرض يموتون دون أن يتمكنوا من الوصول إلي المستشفي،وقال إن الوضع كارثي، في ظل ضعف امكانيات المستشفي الذي يفتقر للكوادر الطبية والكوادر المساعدة وعدم توفر الأدوية والمحاليل الوريدية.

بينما الصافي محمد ابراهيم عضو البرلمان القومي السوداني عن دائرة أبوزبد من جانبه طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لانقاذ مواطني المحلية ،وقال أن المدينة الآن تُعد الأولي في الولاية بل و السودان قاطبة من ناحية انتشار المرض.