هام وعاجل

وقع علي خطاب موجه لقادة العالم حول انتهاكات الحكومة السودانية لحقوق اسرى الحرب وحقوق الانسان حسب المعاهدات الدولية

إضغط هنا للتوقيع

United Nations: Government of Sudan Stop Killing and Torturing Prisoners of War. UN, UK, USA Action Now – Sign the Petition!