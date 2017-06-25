وفاة أوكراني ضمن طاقم طائرة نائب الرئيس السوداني أثناء تحليقها

لقي أوكراني، يعمل ضمن طاقم طائرة أقلت نائب الرئيس السوداني من عنتبي الأوغندية إلى الخرطوم، مصرعه أثناء تحليق الطائرة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، السبت، أن سيرجي لاسا هاي، أوكراني الجنسية، ويعمل ضمن الطاقم الفني للطائرة التي أقلت نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن في طريق عودته من أوغندا للسودان، لقي مصرعه متأثرا بضعف ضربات القلب.

وأفاد التقرير الطبي أن “الوفاة كانت طبيعية وأن المتوفي لم

يستجب لاجراءات التنفس وتوفي نتيجة لضعف ضربات القلب”، وطلبت الوحدة الطبية نقل الجثة للمشرحة.

وقال قائد الطائرة إن الوفاة حدثت بعد 90 دقيقة من إقلاع الطائرة من عنتبي بأوغندا وعلى ارتفاع 30 ألف قدم عن سطح الأرض.

وشارك نائب الرئيس السوداني في قمتي قضايا اللاجئين والقمة التشاورية لدول حوض النيل اللتين عقدتا بأوغندا.