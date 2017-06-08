هل ساعد الفريق طه في تمرير شنط دولارية من قطر الى ليبيا ؟

ثروت قاسم

1- ماذا يحدث في الحركة الشعبية الشمالية ؟

انحاز مجلس تحرير النيل الأزرق ، إلى قرارات مجلس تحرير جبال النوبة. القاضية بإعفاء الفريق مالك عقار والقائد ياسر عرمان ، من جميع مناصبهما التنفيذية ، وتعيين الفريق عبدالعزيز الحلو رئيساً للحركة الشعبية الشمالية وقائداً أعلى لجيشها .

أكد العقيد/ جمعة قوري ، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري المكلف ، النيل الأزرق / يابوس ، بأن من اول اولويات الحركة الشعبية الشمالية المتجددة ، توحيد جناحي الجبهة الثورية في قيادة موحدة بقيادة الرئيس جبريل ابراهيم ، لمجابهة نظام الانقاذ في جبهة موحدة .

لا يستطيع أحد التكهن بمالات هذه القرارات ، و لكن المؤكد أنها ستشل الحركة الشعبية الشمالية لبعض الوقت ، خصوصاً ولا نعرف ردة فعل ال

فريق مالك عقار والقائد ياسر عرمان على تعيين الفريق عبدالعزيز الحلو ، رئيساً للحركة .

كما تشير بعض الاخبار لنقل الفريق مالك عقار بطائرة خاصة للعلاج اثر وعكة صحية طارئة .

2- ماذا يحدث في الخليج ؟

تستمر المباراة سجالا بين قطر ومشجعيها ايران وتركيا والعراق من جانب ومن الجانب المقابل فريق قوي من السعودية ومصر والامارات والبحرين واليمن وليبيا والمالديف وموريشس ، ولا تزال النتيجة صفر لكل فريق ، ولا تعرف حتى الوداعية النجيضة في جرجيرة في ريف دارفور الجواني النتيجة النهائية للمباراة ، وإن كانت تؤكد إن 100% من اوراق اللعب في يد ترامب .

دعنا نستعرض في النقاط ادناه الخلفيات والاسباب والتداعيات لهذه المباراة التي ربما انتهت بزلزال مدمر للمنطقة والعالم ومعهما السودان ، وربما ، وهذا هو المتوقع والمحتمل والمؤمل ، انتهت بالتعادل السلبي ، وكزوبعة في فنجان :

اولاً :

في امريكا يقولون عن ترامب إنه الراعي الذي اكثر من الصراخ العبثي ( الذئب … الذئب … يا ابو مروة ) ، فصار الناس لا يصدقونه ، حتى لو نطق صدقاً . للاسف هذا الراعي الكذوب يمسك ببوصلة ، ويجلس على مقعد القيادة للحافلة التي تقل قطر ومحبيها وعداتها .

كلمة من ترامب وتولع المنطقة وتجتاح الجيوش المغيرة قطر فتستبدل اميراً بأمير ، ودولة بدولة ، وتجعل من مباني تلفزيون الجزيرة في الدوحة أثراً بعد عين . كما ان ترامب يمكنه وباشارة من يده إطفاء نيران الصراع ، وتعود المياه إلى مجاريها ، وتتباوس اللحي ، ويؤكد الوزير الجبير بان قطر دولة ( شقيقة ) ، ولن نسمح لأحد بأن يجر الشوك على ظهرها .

الشء ممكن حدوثه ، وكذلك العكس .

قال :

اتروم من زمن وفاء مرضياً …

إن الزمان كأهله غدار …

تقفون والفلك المسخر دائر …

وتقدرون فتضحك الاقدار .

في يوم ، غرد نزار قباني بسطوة اهل ترامب على البلاد العربية ، حيث قال :

امريكا تجرب السوط فينا …

وتشد الكبير من اذنيه …

امريكا رب والف جبان …

راكع على رجليه …

يا بلاداً بلا شعوب افيقي …

واسحبي المستبد من رجليه …

يا بلاداً تستعذب القمع حتى …

صار عقل الانسان في قدميه …

كيف يا سادتي يغني المغني …

بعدما خيطوا له شفتيه .

تابعوا اصبع ترامب وصفاراته ، تعرفوا نتائج ونهايات ومآلات مباراة قطر مع شقيقاتها ومتتوركي شقيقاتها .

ثانياً :

+ في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، إنتهت قمة ترامب السنية في الرياض . قدم ترامب خلالها صوت لوم ، وقرصة في الأضان ، للامير تميم امير قطر لانه يتضاحك مع ايران ، ويتونس مع حزب الله ، ويقدم الآيس كريم لحماس ، وهذه وتلك منظمات ارهابية تسعى لتقويض الاسر الحاكمة في الخليج ومصر ، في مدابرة للأمر الرباني في الآية 59 في سورة النساء :

( … أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ … ) .

+ في يوم الاحد 21 مايو ، سمع أشقاء الامير تميم صوت اللوم الترامبي ، وبعد يومين قصار وفي يوم الاربعاء 24 مايو ، دشنوا حملة اعلامية ضارية ضد الامير تميم والاسرة الحاكمة ، ونسبوا تصريحات إلى الامير تميم ، مسيئة لاشقائه ، تبيّن لاحقاً في يوم الاربعاء 7 يونيو 2017 ، أنها مفبركة بصورة كاملة ، من مهكرين مرتزقة روس ، يهكرون لمن يدفع بالريال او الدرهم ، لا فرق .

+ إستمرت الحرب الاعلامية على مدى اسبوعين للتسخين ، قبل بدء الغزوة المباركة ، كرر خلالها ترامب لومه لقطر على دعمها للارهاب … كلمة الدلع لعقد قطر علاقات مع ايران وحزب الله ودعمها لحماس .

+ سمع الاشقاء لوم ترامب لقطر ، وفي يوم الاثنين 5 يونيو أعلنت كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ، وتبعهم لاحقاً اليمن وليبيا والمالديف وموريشس ، وطلبت الاردن من السفير القطري مغادرة التراب الاردني .

طلب الفريق طه مهلة للتفكير ومراجعة الوالد ، الذي طالب الاشقاء بالوفاق والمصالحة ، وحق الله بق الله .

ثالثاً :

. + اتهم بعض الاشقاء ، خصوصاً في ليبيا ومصر ، الفريق طه بانه يساعد في تمرير شنط قطر الدولارية المدنكلة إلى ميليشيات فجر ليبيا الاسلامية في طرابلس ومصراتة . لاذ الفريق طه بصمت مريب ، إلا من رسائل واتسابية لاصدقائه حميدتي والشريف ينفي فيها عن نفسه التهمة . نصح حميدتي والشريف صديقهم وولي نعمتهم الفريق طه بتحري البعد عن الباب البجيب الريح ، لان الاشقاء سوف يرجعون ، بإشارة من ترامب ، لحالتهم الاولى ، عسل ولبن وسمن ، ويكون هو الضحية ، لو وقف مع فريق ضد الآخر .

وسمع الفريق طه الكلام .

رابعاً :

في يوم الاربعاء 7 يونيو ، لف ترامب بعربته ناحية اليمين مع إنه كان يؤشر شمال في يوم الاثنين 5 يونيو والايام التي سبقته .

نعم … في يوم الاربعاء 7 يونيو ، قلب ترامب هوبة دائرية 180 درجة ، وبعد ان كان يطاعن في قطر واميرها ، طالب ترامب الجميع بترويق المنقة ، لان المستفيد من شكلتهم سوف تكون ايران وحزب الله وحماس … وهم الاعداء الحقيقيون وليس قطر . ذهب ترامب خطوة أخرى ، وطالب بعقد صلح في البيت الابيض بين الاشقاء ، يكون هو راعيه والمُسهل له ، في إستنساخ لصلح كلينتون بين عرفات ورابين في البيت الابيض في يوم الاثنين 13 سبتمبر 1993 .

خامساً :

كان الرئيس السابق حسني مبارك يوصف قطر بانها علبة كبريت ، ولكنها تتحرك كدبابة .

قطر … بلد مثير للاهتمام والجدل ، ويفور بالتناقضات . مساحتها اقل من 12 الف كيلومتر مربع ، وعدد مواطنيها حوالي 200 الف كما نيالا في جنوب دارفور . لكن قطر غنية بموارد الطاقة. فهي المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال ، حيث تصدر سنويا أكثر من 105 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذا يعادل 30 في المئة من احتياجات السوق العالمي .

والمسألة الثانية التي تجعل من قطر بلداً مهماً ، خصوصاً للولايات المتحدة ودول غرب اوروبا واليابان والصين ، إنها تصدر لهذه الدول حوالي 40 مليون متر مكعب في السنة من غاز الهليوم، حيث تستخدم هذه الدول غاز الهليوم في مجالات مختلفة مثل الفضاء، والفيزياء التجريبية، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، ومختلف الأجهزة الإلكترونية .

النزاع المسلح ضد قطر سيؤدي إلى تدمير البنى التحتية، وتاليا إلى ارتفاع حاد في سعر الغاز الطبيعي المسال وغاز الهليوم في الأسواق العالمية على المدى القريب. وهذا ما لا يصب في مصلحة الدول المذكورة اعلاه . وبالتالي هوبة ترامب ، ووزيري خارجية المانيا وفرنسا ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي ، وغيرهم من قادة اوروبا ، ودعوتهم للصلح بين الاشقاء الخليجيين ، الذي هو خير لامريكا واوروبا قبل قطر واشقائها .

تقول الاحصائيات الدولية ان قطر هي أغنى دولة في العالم حسب مؤشر دخل الفرد من الناتج القومي … بحاصل قسمة الناتج القومي على عدد مواطني قطر . ولكن للاسف حوالي 75 % من ريع صادرات قطر يدخل في جيوب افراد الاسرة الحاكمة ، ويتبقى 25% لدولة قطر ومواطنيها … وهذه رغم انها قسمة ضيزى ، ولكنها تجعل من المواطن القطري من اغنى اغنياء العالم .

سادساً :

يمكن إختزال المشكلة مع قطر في كلمة واحدة هي … ايران ، وعدم معاداة قطر لايران .

وترد قطر على هذا الاتهام بان :

واحد :

بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات اكثر من 41 مليار دولار في عام 2014 ، وفي ازدياد مضطرد ومستمر .

إتنين :

تقيم عُمان علاقات حبية مع ايران ، وساعدت في ابرام الاتفاق النووي بين ايران والدول الستة .

تلاتة :

تشارك قطر في الحلف الدولي ضد نظام بشار الاسد في سوريا ، المدعوم من ايران .

اربعة :

تشارك قطر في الحلف الاقليمي ضد الحوثيين في اليمن ، المدعوم من ايران .

خمسة :

تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية الامريكية التي تُستعمل للتجسس على ايران ، واكد وزير الدفاع الامريكي اهمية قطر الاستراتيجية في إحتواء ايران ومراقبتها .

ستة :

يقول ترامب ، في لحظة صحوة ، إنه في حال اشتد الضغط على قطر لمقاطعة حماس ، فربما ارتمت حماس في حضن ايران ، ويكون الجميع كمن فر من الرمضاء فوقع في النار .

سبعة :

تؤكد قطر انها لم تقدم اي دعم لحزب الله ، رغم انها تعتبره حزب تحرير وطني ممثلاً في الدولة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني .

وتكر المسبحة .

وتقدر قطر واشقاؤها ، ويقرر ترامب .

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