نيويورك تايمز: د. مضوي بعمر 61 سنة يتم تقييده ووضعه تحت الشمس الحارقة

ترجمة الهادي بورتسودان

د. مضوي إبراهيم واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين في العالم يخاطر بحياته من أجل وقف المجازر في دارفور و مساعدة الناس في السودان . وهو يواجه الآن تهم تصل عقوباتها للإعدام .

تقول أسرته أن والدنا قد أمضى الآن ستة أشهر في السجن دون محاكمة ، اعتقل في ديسمبر الماضي وعلمنا بعد أسبوع بإمر اعتقاله ، لقد تم أقتحام منزلنا مرات عديدة وتأتي القوة مدججة بالسلاح لأجل تخويفنا ، ويتم مراقبة هواتفنا ، لم نكن نعلم مكان اعتقاله ولا أي معلومات عنه ، ورغم مطالباتنا العديدة للمسئولين كنا دوماً نجابه بصمت

وبعد مضي فترة علمنا إنه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله غير القانوني ، ولأ

جل كسر إضرابه تم ربط أرجله وأيديه على ماسورة ووضعة تحت شمس الخرطوم الحارقة ، والدنا لم ينكسر لهم صمد لتعذيبهم وبعد أسبوع من إضرابه عن الطعام سمحوا لنا بمقابله وكان ذلك بعد 51 يوم من اعتقاله وحتى ذلك الوقت لم يكن يعلم لماذا اعتُقل.

بعد مضي 126 يوم من اعتقاله تم إخطاره بالتهم التي يواجهها، أثنتان منها تصل عقوبتهما للإعدام ، والغريب رغم كل هذه التهم و طوال فترة اعتقاله لم يستجوب إلا مرتين فقط .

فصمود الدكتور مضوي حتى الآن رغم إن الاعتقال قد أنهلكه وهو بعمر 61 وضعيف البنية . يعد أمرا غير اعتيادي

تقول الأسرة إنهم قلقون على الدوام من الظلم الذي يواجهه ، فعلى الرغم من مضى ستة أشهر لم تقدم قضيته للمحكمة حتى الآن ، والحكومة تعلم إنه إذا قدم لمحاكمة عادلة ، فأنه حتماً سيبرأ من كل التهم.

تأمل أسرة مضوي من المجتمع الدولي الوقوف بجانبها فوالدهم لم يفعل شيء سوى الدفاع عن حقوق الناس في السودان وكرامتهم ، و الحكومة هنا أغمضت عيناها وصمت أذانها من سماعنا

نيكولاس كريستوف – نيويورك تايمز

https://kristof.blogs.nytimes.com/2017/06/