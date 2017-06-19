نقابة الاطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وإيرلندا تعلن ان السودان منطقة منكوبة بوباء الكوليرا

اقامت نقابة الاطباء بالمملكة المتحدة وايرلندا ورشة تنويرية أعقبها مؤتمراً صحفياً بمدينة لندن يوم السبت 17 يونيو 2017، حضرها لفيف من الاعلاميين الدوليين والمهنيين المهتمين بالشان السوداني.

اوضحت النقابة لوكالات الأنباء الدولية بأنّ حالات الاسهال المنتشرة ح

اليا في ربوع البلاد، زهاء ستة أشهر او يزيد هي ناتجةً عن وباء الكوليرا الذي انتشر في جميع المدن والتجمعات السكنية وادي لوفاة ما يزيد عن الألف ومائتين مواطن بالاسهال وفقدان السوائل. والوضع في حالة تدهور مستمر.

كما ادانت نقابة اطباء السودان سلوك الحكومة السودانية ممثلةً في وزارة الصحة الاتحادية علي تنكُرِها المتعمد لوباء الكوليرا وتجاهلها وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواءه، مما أدي الي انتشار المرض في معظم ولايات السودان وأصبح مهددا لحياة المواطنين . وساعد في ذلك الوضع الصحي المتردي في المرافق الصحية .

وطالبت نقابة الاطباء وزارة الصحة الاتحادية بالاعلان الفوري عن حالة الطوارئ في الولايات التي انتشر فيها مرض الكوليرا واعلان السودان منطقة وباء طاريء وتسخير كل إمكانات الدولة للحد من انتشار المرض ومراقبة وضبط حركة التنقل من والي التجمعات السكنية المصابة بالوباء.

واوضح المتحدثون بالمؤتمر؛ انّ تدهور الخدمات الصحية وانهيار البنيات الاساسية، وتقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها الاساسية في اصحاح البيئة، بالتخلص من الاوساخ المتراكمة في الشوارع والاحياء، وعدم توفير المياة النظيفة النقية والصالحة للشرب، قد ساعد بصورة كبيرة في انتشار هذا المرض انتشارا واسعا.

وناشدت النقابة اجهزة الاعلام المحلية بالقيام بدور اكبر في توعية المواطنين بخطر هذا المرض ودعم الحملات الشعبية التي تهدف لمحاربة هذا الوباء.

كما طالبت النقابة حكومة السودان بالعمل الفوري على فتح المسارات للفرق الطيبة المحلية، واخطار منظمه الصحه العالميه والمنظمات ذات الصله لتقديم العون والمشوره الفنيه لاحتواء الوباء. ووضع التدابير اللازمة من إجراءات الإسعافات والحجر الصحي واحزمة الوقاية.

واكدت نقابة اطباء السودان بالمملكة المتحدة وإيرلندا ان جميع الاطباء بالخارج علي اهبة الاستعداد للمشاركة مع زملائهم بالداخل لمكافحة هذا الوباء الفتاك.