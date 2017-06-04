موسكو و واشنطن تحذران رعاياهما في السودان من تفشي وباء الكوليرا

حذرت الولايات المتحدة وروسيا رعاياهما في السودان من تفشي وباء الكوليرا ودعتهما لاتباع اجراءات السلامة الاولية في وقت كشف فيه وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة عن وفاة مائتين واثنين وتسعين شخص واصابة اربعة عشر الف اخرين بالاسهالات المائية الحادة خلال عشرة اشهر.

وكانت الحركة الشعبية شمال قد طالبت الحكومة بالاقرار بتفشي وباء الكوليرا في البلاد واعلان حالة الطواري حتى يتسنى لمنظمة الصحة العالمية التدخل والمساعدة في مواجهة المرض.

المعارضة السياسية من جانبها فقد انتقدت ما اسمته صمت الحكومة عن الاعتراف بتفشي و

باء الكوليرا في السودان وقالت ان ذلك اسهم في انتشاره في البلاد