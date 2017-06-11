المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

ملخص التقرير الخامس والعشرون والذي قدم إلى مجلس الأمن

حمادوأديسندالكرتى

محاميوباحثقانونيا

humancivilrightsinherentdigni@gmail.com

http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

خلفية:

من المعلوم للجميع أنه في يوم 31 من شهر مارس من العام 2005م، تم إحالة الوضع في إقليم دارفور – المنطقة الواقعة في غرب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 للعام 2005م والذي تم اعتماده من مجلس الأمن.

إنّ التقرير المقدم من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تناول مواضع عدة وذلك على هذا النحو:

أولا: خلفية تاريخية عن التحقيقات التي يق

وم بها مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

ثانيا: الأنشطة القضائية المتعلقة بالوضع الخطير في إقليم دارفور

ثالثا: فشل الدول الأطراف في إلقاء القبض على المتهم / عمر البشير

لقد أخفق المجتمع الدولي ومارس عملية الخيانة الكبرى ضد الضحايا في إقليم دارفور وذلك عندما قاموا بالسماح للمتهم عمر البشير بأن يجول ويصول جميع أنحاء العالم بدون أن يعترضه أحد، حتى الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية لم تلقى القبض عليه. كما أن المتهم / أحمد هارون والمتهم/ على كوشيب والمتهم / عبد الرحيم محمد حسين. جميعهم يتمتعون بحرية مطلقة مع العلم أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية خطيرة في حق الإنسانية.

لقد فشل مجلس الأمن في أن يصدر قرار صارما لوقف البشير مع العلم أن القرار 1593 صدر تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

الأنشطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية:

لقد قام البشير بزياه إلى جنوب إفريقيا في العام 2015م وفشلت الحكومة في إلقاء القبض عليه لذا كان لابد للمحكمة الجنائية من أن تتخذ إجراءات صارمة في هذا الشأن.

في العام 2017م قام المتهم البشير بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور القمة العربية، وأيضا فشلت الحكومة الأردنية في إلقاء القبض على المتهم.

لذا كان لابد من المحكمة محاسبة هذه الدول الأطراف لعدم المثول لقرارات الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية رغم أنها أطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

كما قام المتهم / عمر البشير بعدة زيارات إلى دول غير أطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قام المتهم بزياه الدول الأتية:

1/ ديسمبر من العام 2016- المملكة العربية السعودية

2/ يناير 2017م إثيوبيا

3/ ديسمبر 2016م الأمارات العربية المتحدة

4/ أبريل 2017م البحرين والكويت

5/ مايو 2017م سافر كل من المتهم / عمر البشير والمتهم / أحمد هارون إلى دولة قطر

6/ فبرابر من العام 2017م سافر المتهم/ أحمد هارون إلى دولة الكويت

إن المحكمة الجنائية الدولية مازالت تجرى التحقيقات حول معظم الجرائم التي ترتكب حتى الأن في دارفور خاصّة مع تواصل ارتكاب الجرائم الدولية من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات الأخرى التابعة للحكومة السودانية والمليشيات الأخرى.

للمزيد من المعلومات يرجى قراءة التقرير باللغتين العربية والإنجليزية على هذا الرابط أدناه

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/170609-otp-rep-UNSC_ARA.pdf

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/170609-otp-rep-UNSC_ENG.pdf

حماد وأدي سند الكرتى

محامي وباحث قانوني

humancivilrightsinherentdigni@gmail.com

http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com