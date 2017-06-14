مقتل شخص في هجوم على موكب وزير الصحة بوسط دارفور

قتل شخص وأصيب اخر في هجوم شنه مسلحون على موكب وزير الصحة بوسط دارفور يوم الاربعاء في طريق عودته من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وادى الهجوم الى وفاة حرس العربة شقيق وزير الصحة واصابة السائق بجراح نقل على اثرها لتلقي العلاج فيما استردت القوات الامنية العربة بعد ان تم الاستيلا عليها من قبل المسلحين.

ووقع الحادث عندما نصب المسلحون كمينا للسيارة عند منطقة المشروع “السيسي” 30 كلم غرب

مدينة زالنجي واطلقوا عليها وابلا من الرصاص ، وذلك أثناء عودة العربة من الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث أقلت وزير الصحة الى مطار الشهيد صبيرة في طريقه الى الخرطوم

وبحسب بيان صادر من المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور فإن الجناة نهبوا السيارة ولاذوا بالفرار. قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادتها بعد حوالى خمس ساعات من الحادث ، وواصلت ملاحقة الجناة.

واستبعد الوزير موسي احمد خاطر ان يكون الحادث مدبرا ،وصفه بالقضاء والقدر.