كمال عمر ينعي الحوار الوطني بعد استحواذ “المؤتمر الوطني” على لجان البرلمان

نعى القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي والنائب البرلماني كمال عمر عبدالسلام مخرجات الحوار الوطني، وحذر من انهيار روح الوفاق التي سادت في البلاد بعد الحوار وفي أثنائه .

وقال عمر في تصريحات صحفية الجمعة (23 يونيو 2017م) عقب تعيين نائب ثالث لرئيس البرلمان، ورؤساء لجان من حزب المؤتمر الوطني: “إن الوطني التف على مخرجات الحوار، واستخدم أغلبيته الميكانيكية في المجلس الوطني، ومرر قراراته التي أجازها المكتب القيادي للحزب”، ورأى م

ا حدث هزيمة لروح الوفاق والحوار، داعياً الشعب السوداني إلى عدم تحميلهم مسؤولية ضياع الحوار الوطني.