قطر تنشئ منتجعات سياحية في مناطق أثرية بالسودان !!!!؟؟؟

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عزم قطر إنشاء منتجعات سياحية في مناطق أثرية سودانية، بتكلفة 45 مليون دولار.

وخلال استقباله، في العاصمة الخرطوم، وفد شركة إيطالية تعمل بمجال التطوير العمراني، قال وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل: إن “قطر مولت مشاريع منتجعات سياحية متعددة في مناطق الآثار السودانية”.

وتقول الحكومة السودانية انها تتخذ موقفا محايدا ازاء الازمة القطرية الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الوزير قوله: إن “هناك استثمار

ات ضخمة مقدمة من تركيا في مجالات السياحة بولاية البحر الأحمر”.

وتمول قطر، منذ عام 2013، مشروع “أهرامات السودان”، لحماية الآثار السودانية، بتكلفة 135 مليون دولار.

وأعلنت الحكومة السودانية، مؤخرًا، عزمها تحسين البيئة والمرافق الخدمية التي تعاني من مشاكل عديدة.

وارتفع عدد زوار البلاد بهدف السياحة، خلال الربع الأول من 2017، وبلغ 202 ألف و923 سائحًا، مقارنة بنحو 194 ألفًا و560 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة 4%.

وتتوقع وزارة السياحة السودانية أن يتضاعف عدد السياح إلى مليونين العام الجاري، بعد توقيع الحكومتين السودانية والصينية اتفاقيات متعددة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينها اتفاق لتسهيل دخول مليون سائح صيني للسودان في الأشهر المقبلة.