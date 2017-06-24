فشل 27 برجًا سكنيًا في اختبارات السلامة من الحرائق في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أنّ 27 برجًا سكنيًا فشلوا في اختبارات إجراءات السلامة من #الحرائق التي بدأت بعد حريق برج “غرينفيل” الذي أودى بحياة 79 شخصًا.

وأوضحت وزارة المجتمعات والحكومة المحلية أنّ 27 مبنى من #لندن في الجنوب الشرقي إلى #مانشستر في الشمال وبلايموث على الساحل الجنوبي الغربي فشلوا في اختبارات السلامة.

واضطر نحو أربعة آلاف ساكن تقريبًا لمغادرة خمسة أبرا

ج سكنية في شمال لندن، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد أن قال رجال الإطفاء إن المباني غير آمنة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن موظفي الحكومة المحليين سيعملون مع فرق الإطفاء لتحديد الإجراءات اللازمة