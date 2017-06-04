عقوبات دولية مرتقبة على اتحاد الكرة السوداني ..بسبب تدخل السلطات

أخلت الشرطة السودانية صباح يوم الخميس الماضي بالقوة الجبرية، مقر اتحاد الكرة السودانية، ومبانيه التابعة مثل أكاديمية كرة القدم، والمكاتب القديمة في شارع البلدية، بقلب العاصمة الخرطوم، وتعد الخطوة تطورا جديدا زاد من عمق وتعقيد أزمة الكرة السودانية، فتحت الباب على تداعيات قابلة للتعاطي مع كل الاحتمالات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتتمثل أزمة الكرة السودانية في جانبين هما: النظام الأساسي الجديد الذي يطالب به الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ 2010، وفي انتخابات ديمقراطية مكتملة الأركان جرت يوم 30 أبريل/نيسان الجاري فازت بها مجموعة الفريق أول ركن عبد الرحن سر الختم “مجموعة الإصلاح والنهضة”، بينما غابت عن ذات الانتخابات مجموعة الدكتور معتصم جعفر “مجموعة التطوير”.

وتؤكد تداعيات الوضع الحالي في اتحاد الكرة السوداني، أن “مجموعة الإصلاح” ث

بتت حقها الشرعي بإدارة الكرة السودانية من خلال انتخابات شرعية حصلوا فيها على نسبة الثلثين من إرادة أصحاب المصلحة والأغلبية “إتحادات الكرة المحلية” وذلك يعني الاعتراف الداخلي بشرعيتهم.

أما “مجموعة التطوير” فإنها خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتدخل جهات حكومية في الإنتخابات قبل يومين من انعقاد جمعية 30 أبريل، فتدخل الاتحاد الدولي لصالحها ومدد فترة عمل الاتحاد السوداني فترة 5 أشهر جديدة وذلك يعني “الاعتراف الخارجي”.

كما أدت تداعيات إخلاء مقر اتحاد الكرة السوداني إلى أغرب وضع في العالم تعيشه كرة القدم ، فالمجموعة المعترف بها من “فيفا” منعت من العمل في مقر الاتحاد، بينما حضرت المجموعة المنتخبة لمقر الاتحاد وتولت زمام الأمور ولكنها لا تستطيع أن تخاطب “فيفا” بأي صفة.

ومن التداعيات أيضا فإن “مجموعة التطوير” التي تتعامل رسميا مع “فيفا” والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سوف تجد نفسها في وضع غريب بداية من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك من حيث استقبال حكام ومراقب مباراة السودان مع مدغشقر، وحكام مباريات الهلال والمريخ الهلال الأبيض بمسابقات الاتحاد الأفريقي، فأماكن الاجتماعات التنسيقية للمباريات القارية نفسها تعتبر معضلة، فلم يعد اتحاد الكرة كمكان متاحا لذلك النوع من الاجتماعات كما كان في السابق.

وتنتظر كرة القدم السودانية 48 ساعة ساخنة، فإما عجل “فيفا” بدراسة الوضع من حيث إيفاد مبعوث سريع، يستبق به وفده المحدد حضوره للسودان يوم 17 يونيو الجاري، أو قرار تجميد عضوية ونشاط اتحاد الكرة السوداني بعد انتهاء مباراة منتخب السودان ضد مدغشقر والمحدد لها يوم 9 يونيو الجاري بمدينة الأبَيِّض، وكل تلك التداعيات تضع الكرة السودانية أمام احتمالات مفتوحة.