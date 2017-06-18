طه يتهم العب والصطلنجي بمحنته ؟

الحلقة الثالثة ( 3 – 6 )

ثروت قاسم

1- تراجيديا طه عثمان الاغريقية ؟

واخيرا وقع طائر الامبراطور طه عثمان من عل . ولحسن حظه لم يقع في طين السودان ، بل وقع في الفيلا الفخيمة التي يمتلكها الامبراطور في دبي ، بعد ان سمح نظام الإنقاذ له بسفر الخروج ، بعد واسطة كريمة من صديقه الشيخ منصور بن زايد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الامارات .

هل يحاكي طائر الامبراطور طائر الفينيق الاسطوري الذي ينفض

الرماد بجناحيه ، ويطير بعد أن كان رميماً ؟ ام يحاكي طائر اللواء الزبير محمد صالح ومتلازمة ( الطائرة ) ، وما أدراك ما متلازمة الطائرة ؟

ولكن ، وأخيراً فتح الامبراطور جواله ، وبدأ في إرسال رسائله الواتسابية ، التي ينحي باللائمة فيها على ( العب ) وعلى ( الصطلنجي ) ، ويتهمهما بمحنته . ولكنه يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين ، محاكيا الرئيس بشار في رده على إعتداءات اسرائيل المتكررة ؟

ولكن لم يسمي الامبراطور لا ( العب ) ولا ( الصطلنجي ) ، وبمراجعة فهامة جاهين ، وجدنا الصفحة فارغة ؟

قال :

وقفت ابص للموج من قنطرة …

محتار ؟

الصدق فين ، والكذب فين ، يا ترى ؟

نطق الحوت .

قال :

مسكين ! هو الكلام بتقاس بمسطرة ؟

عجبي .

يعزي الامبراطور نفسه بان القاعدة في الانسان هي ( الخُسر ) والخسران والخسارة ، وإن الإستثناء هم الصابرين ، من بين آخرين . فلذلك فقد عقد الامبراطور العزم ليكون من الذين ( تواصوا بالصبر ) ، ليخرج من حفرة الخُسر إلى رحاب النصر ، الذي يحسبونه بعيداً ، ويحسبه هو قريباً ، وبشر الصابرين .

ولا ينسى الامبراطور ان يذكر أحبائه في رسالته الواتسابية بالآية 45 في سورة البقرة :

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين .

يمثل الامبراطور ورقة في فرع من فروع شجرة الانقاذ . وتتساقط اوراق شجرة الانقاذ بتعاقب الفصول السياسية التي لا تتطابق مع فصول السنة . وقد تم إسقاط اوراق المرحوم الترابي ، والاستاذ علي عثمان ، والدكتور نافع ، وغيرهم من اوراق ؛ وما كان أحد يتصور سقوط هكذا اوراق كنا نحسبها دائمة الخضرة . وماكنا نتصور سقوط ورقة الامبراطور وهي في كامل ريعانها واخضرارها ، وكنا نحسبها دائمة مثل جذع الشجرة التي يجسدها الرئيس البشير .

ولكن ألم تقل العرب : تقدرون فتضحك الاقدار .

2- هل يبقى في الخرطوم ما حدث في الخرطوم ؟

ما حدث للامبراطور من اعفاء يوم الاربعاء 14 يونيو في الخرطوم ، سوف لن يبقى في الخرطوم ؟ وسوف تكون له ارتداداته إن داخلياً وسط قوات الدعم السريع التي يملك الامبراطور حق الملكية الفكرية لفكرة تاسيسها وتقويتها حتى صارت دولة داخل الدولة ، وكانت قرموطاً في ميليشيات موسى هلال الجنجويدي ؟ وإن إقليمياً في إطار عاصفة الحزم ، التي تم طرد قطر منها وربما تبعها السودان لاحقاً ، والتي نال بسببها الامبراطور الجنسية السعودية ، والشرهات الما خمج مقابل الدم السوداني ( الرخيص ) ؟ وإن دولياً عندما تحسر السوداني – الجذور أبن حي المسالمة في امدرمان راينس بريبوس ، مدير مكتب ترامب ، على تنحية صديقة ( تاها ) الذي كان يمده بالقونقليس الذي يستمتع راينس بمصه صباح مساء ؟

3- هل يلحق طه بامات طه ؟

ولكن يبقى السؤال قائماً :

هل يلحق طه بأمات طه ، أم إنها إستراحة محارب ؟

دعنا نرى ، يا حبيب .

في يوم قالت العرب :

ما طار طير وارتفع ***

الا كما طار وقع .

طار طائر الفريق طه من شندي حيث كان يعمل التمرجي طه عثمان الحسين تمرجياً يعطي الحقن في المستشفى الحكومي ، وارتفع الطائر ثم ارتفع وواصل الارتفاع حتى هبط على قمة الاولمب ممثلاً لدولة السودان الحدادي مدادي في قمة ترامب السنية في الرياض في يوم الاحد 21 مايو 2017 . يومها تجد على يمين الفريق طه اهم رجل في العالم قاطبة الرئيس الامريكي ترامب الذي يمكنه ان يدمر الكون كله جميعه عشرات المرات بضغطة زر منه . وتجد على شمال الفريق طه اهم رجل في العالم الاسلامي ، الملك الذي يقوم على خدمة الحرمين الشريفين .

وهو جالس على قمة الاولمب ، يحيط بالفريق طه الملوك والامراء والشيوخ والرؤساء ، والفريق طه يلاطفهم ويتبادل معهم الونسة الدقاقة ، ممثلاً لإنسان السودان ، الذي كان اول إنسان يبني مدينة في التاريخ الانساني ، وأول إنسان يستأنس البقر الوحشي .

كان ذلك العرس في يوم الاحد 21 مايو 2017 .

وبعد 24 يوماً قصار على العرس الاسطوري ، وفي يوم الاربعاء 14 يونيو 2017 ، يجد الفريق طه نفسه قد هوى من عل ، وسقط سقوطاً راسياً مدوياً من حالق الاولمب إلى طين السفح ، والسنة الغوغاء تركله بالسنة حداد وتبصق عليه ، وارجل العوام والسوقة تمزق جسده تشفياً وشماتة وحقداً وكراهية ، ليس في شخصه الذي صار إلى عدم ، وإنما في نظام الانقاذ الذي استولده ، فصار الفريق طه الملقى على الطين ، يجسد للدهماء كل ماهو نتن وفاسد ومنتن في نظام الانقاذ .

4- روث سياسات بهائم البشر ؟

يجسد الفريق طه روث سياسات ومفاهيم بهائم البشر من اهل الانقاذ . وروث ( سياسات ) بهائم البشر انتن واعفن من روث ( اجسام ) بهائم البشر من اهل الانقاذ . وللأسف فقد كثر فينا ومنا ومن حولنا بهائم البشر من اهل الانقاذ ، وبالتالي كثر روث ( سياسات ) بهائم البشر من اهل الانقاذ … ويجسد الفريق طه عثمان هذا الروث الانقاذي .

سقط الفريق طه في المستنقع الآسن لأنه تجاوز الخطوط الحمراء ، وخدش الفرعون .

اما زميله الاستاذ محمد حاتم ، المدير السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون ، فلم يسقط في المستنقع الآسن وخرج منه كما تخرج الشعرة من العجين ، لان روثه لم يصل إلى ، ولم يضر الفرعون . ومثله معه آلاف من الفاسدين المفسدين من بهائم البشر من اهل الانقاذ .

هل تصدق ما اكدته منظمة ( كفاية ) الامريكية بالوثائق البنكية من ان المرحوم ابن احد قادة الانقاذ قد توفاه الله تاركاً في حسابه البنكي 33 مليون جنيه استرليني من اموال الشعب السوداني ، ولا يزال والده يلعلع في المجلس الوطني ، وكأن كل شئ، عادي بالزبادي ؟

ونزيدك كيل بعير .

في يوم الخميس 15 يونيو 2017 ، برأت المحكمة العليا الاستاذ محمد حاتم من جميع تهم الفساد المالي الموثقة ضده ، بعد ان اكدتها محكمة الإستئناف بعد محكمة الموضوع .

ولكن لم تقدم المحكمة العليا تبريراً لكيف حاز الاستاذ محمد حاتم على مزرعة بعشرات الافدنة ترفد الخرطوم يومياً بالخضروت ، وتنافس حتى مزرعة الفرعون ، كما لم تقدم اي تبرير من اين للاستاذ محمد حاتم الامكانيات المالية لحيازة منزلاً في كافوري مؤجراً لسفارة عربية بتسعة الف دولار شهرياً .

اذا لم يكن هذا وهذا فساداً مالياً في نظر المحكمة العليا ، فما هو الفساد المالي ؟

من حسن حظ الاستاذ محمد حاتم وغيره من بهائم البشر من اهل الانقاذ ان روثهم لم يصل الى الفرعون ويؤذيه ، كما حدث مع الفريق طه عثمان .

5- القرموط وسمك القرش ؟

المجرم ليس القرموط طه ، وانما المجرم هو سمك القرش اي نظام الانقاذ الذي استولد نفايات وروث من اشباه الفريق طه ، الذين يتنفسون الفساد ، وينضحون بالفساد ، ويتبولون الفساد ، ويتبرزون الفساد … الفساد السياسي ، الفساد المالي ، الفساد الاخلاقي ، الفساد المجتمعي ، وما رحم ربك من فساد ، فأهل الانقاذ هم ملوك وامراء وشيوخ الفساد .

تراجيديا طه عثمان تجسد تراجيديا بلاد السودان ، وكلاهما يحاكيان التراجيديا الاغريقية بل انكى وامر ؟

لعلها الآية 42 في سورة ابراهيم التي تقول عن طه وآل طه من الظالمين :

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار …

نواصل مع طه وامات طه في الحلقة الرابعة …

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