رؤية حركة العدل والمساواة للتعليم العالى 2—–13

رؤية حركة العدل والمساواة للتعليم العالى

إعداد أمانة التعليم العالى والبحث العلمى

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(1I-2)- مهام الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي :

يناط بالهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي المهام الآتية :

(2/ أ)-وضع و الإشراف على و متابعة تنفيذ سياسات و ٳستراتيجية و خطط و برامجالدولة المَعْنِية بالتعليم العالي و البحث العلمي و تطوير و تحديثو تعزيز و تنمية القدرات العلمية لأداء مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الحكومية و الأهلية و الأجنبية .

(2-/ ب)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية المنشئة و الموجهة و الضابطة لأنشطة مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الحكومية و الأهلية و الأجنبية و الأجهزة التابعة لها.

(2/ج)-تأصيل مناهج و مقرَّرات الدِّراسات و البحوث العلمية الجامعية و فوق الج

امعية وفقا للمعايير العلمية الأكاديمية المتعارف عليها عالميًا ، الكفيلة بتحقيق الطموحات الوطنية في إحداث تحول جذري و تقدَّم متصاعد الوتائر و تنمية مستدامة و تأمين تفعيل قدرات الإطارات التدريسية و البحثية الوطنية للمنافسة العلمية النظرية و التطبيقية عالميا ً.

(2/ د)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية التي باستيفاء أحكامها يُرخص لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية مزاولة أنشطتها التعليمية و البحثية العليا في السودان .

(2-/ه)-تحديد الأسس الأكاديمية و وضع المعايير العلمية التي وفقا لها يتم الاعتراف المتبادل بتقييم و معادلة الشهادات و الوثائق الأكاديمية العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي السودانية و نظيراتها الأجنبية .

(2/ و)-المصادقة على الاتفاقيات و البروتوكولات المُبْرَمة بين الأمانة و مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية .

(2/ ز)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح الإجرائية الضابطة و المنظمة للتعاقد مع العلماء و الخبراء الأجانب للعمل بالجامعات و المعاهد العليا و المؤسسات و المراكز البحثية و التدريبية العليا.

(2/ ح)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح الٳجرائية الضابطةو المنظمة لإعارة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للعمل المؤقت في الجامعات و المعاهد العليا ومؤسسات و مراكز البحث العلمي العليا الأجنبية .

(2/ ط)- ٳقرار اللوائح الداخلية للجامعات و المعاهد العليا و مؤسسات و مراكز البحوث العلمية العليا.

(2/ ي)-وضع السياسات و الخطط التي بمقتضاها يتم التحديد النوعي و الكمي لأعْدَاد الطلابالذين ينبغي قبولهم و تنسيبهم سنويًا ٳلى مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ،عملا و تقيدًا بموجهات الاستراتيجية القومية التي تحدِّد حاجات البلاد للخريجين تلبية لمتطلبات سوق العمل .

(2/ك)- النظر و التقرير في المُقترحاتالمتعلقة بشؤون التعليم العالي و البحث العلمي التي تحال ٳليها من جهات الاختصاص .

(2/ ل)- اعتماد نتائج امتحانات القبول لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي .

(2/ م)-مناقشةمقترحات الميزانيات السنوية لمؤسسات التعليم العالي كل على حدة ، و رفع توصياتها ٳلى أمين التعليم العالي و البحث العلمي للمصادقة عليها .

(2/ س)- مناقشة و اعتماد تقارير الأداء السنوي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ورفعها ٳلى الأمين للمصادقة عليها .

(2/ ع)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية و الٳجرائية الداخلية المنظمة والضابطة لعمل الهيئة و رفعها ٳلى الأمين للمصادقة عليها.

(2/ ف)-تكوين فريق فني يخول صلاحية متابعة و فحص و تقييم و تقويم أداء الدوائر المناط بها مهام تنفيذ سياسات و قرارات و توصيات و خطط و برامج الهيئة المستهدفة تطوير و تحديث مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحوث العلمية التابعة للأمانة

(2/ ص)-الاطلاع بأيَّة مهام أخرى يناط بالهيئة أدائها من قبل الأمين أو نائب الأمين أو جهات الاختصاص في الدولة وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الإجرائية النافذة المعمول بها في الدولة.

البروفسيور موسى الباشا

أمين أمانة التعليم العالى والبحث العلمى