حزب البجا مخاطباً نائب الرئيس: قيادات نافذة فاسدة ونطالب بتمثيل أصحاب الشرعية

أعلن حزب البجا القومي برئاسة ضرار محمد ضرار دفعه بمذكرة إلى منضدة رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح .

وقال الحزب في بيان له: “إن المذكرة تلفت قيادة الدولة إلى ممارسة فاسدة لنافذين في شرق السودان”، وانتقد مشاركة الفاسدين في الحوار الوطني، وأوضح “أن من جاء بهم الحوار الوطني كمنفذين لمخرجاته يدعون أنهم يمثلون قواعد البجا بشرق السودان، لكنهم كانوا موجودين قبل ذلك في ن

فس مواقعهم لظروف استثنائية”.

ووصف البيان هذه الجهات “بنسخة من الفشل المكرر في تنمية الشرق”، وقال: “لا يمثلون إلا أنفسهم، وعملوا طيلة وجودهم في السلطة لمصالحهم الذاتية، ولصالح أهلهم، وعشيرتهم، في وقت لم تكن قضايا الشرق ضمن أولوياتهم، بل كانت طريقاً معبداً؛ لتقليدهم أرفع المناصب، وتحقيق المكاسب الشخصية”.

واتهم البيان الجهات التي أشر إليها “بالكذب، والنفاق، وتضليل الناس في الإعلام، بالحديث عن صندوق الشرق، والتنمية”، وقال: “إن وجودهم في الشرق شكل أكبر أوجه الفساد من تهريب، وتجارة بشر، وسلاح، وخطب، ونهب، وغيرها من مظاهر الجريمة”.

وطالب البيان بتمثيل الشرق في الحكومة بمن يحملون الشرعية في التمثيل، ومن لهم الحق القانوني والتاريخي في حزب مؤتمر البجا.