تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك … أمانة الشؤون الإجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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أمانة الشؤون الإجتماعية

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وبهذه المناسبة الطيبة تتقدم أمانة الشؤون الإجتماعية بخالص التهاني والتبريكات الى الأمة الإسلامية والشعب السوداني الأبي ، والى أهلنا النازحين واللاجئين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، والى رفاقنا الأشاوس القابضين على الزناد في ميادين الوغى .

وكما يطيب لنا أن نتقدم بآحر التهانى إلى أسر شهداءنا الأبطال وإلى رفاقنا الأسرى الصامدين

في سجون ومعتقلات النظام وأسرهم الكريمة ، والي رفاقنا الجرحي والمصابين البواسل الذين لايزال بعضهم يؤدى وأجبه الثوري بكل عزيمة وأسرهم الكريمة ، والي قيادة الحركة وكافة أعضائها الأوفياء بالداخل والخارج ، سائلين الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، وقد تحققت تطلعات شعبنا المشروعة فى السلام العادل المستدام ، والحرية والديمقراطية ، وأن تودع بلادنا قسوة الدكتاتورية والاستبداد والفساد ، إلى دولة القانون والدستور التى تحمل قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

أخير

نتوجه بمناشدة لكافة مكوناتنا السياسية والإجتماعية وكل المناضلين الشرفاء على امتداد وطننا الحبيب، بأن نعمل سويا من أجل وحدة الصف الوطني الثوري حتى يتسنى لنا إنجاح مشروع التغيير المنشود.

كل عام وأنتم بخير

بابكر حمدين

أمين أمانة الشؤون الإجتماعية

٢٥ يونيو ٢٠١٧م