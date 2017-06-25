بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الإعلام ****هيئة تحرير الموقع

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com

sudanjem9@gmail.com

تهنئة بعيد الفطر المبارك

يسر رئيس تحرير موقع حركة العدل والمساواة السودانية وهيئة التحرير أن تزف أرق التهاني وخالص الأمنيات إلى المسلمينن في مشارق الأرض ومغاربها والى قيادة حركة العدل والمساواة السودانية وقواعدها والى أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والى أشاوس الحق والعزة والكرامة القابعين في سجون النظام والى الجرحى , والى الاوفياء قراء وكتاب ومتصفحي الم

وقع, بمناسبة عيد الفطر المبارك ,نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات , والسلام والعدالة .

وكل عام والجميع بألف خير.

وانها لثورة حتى النصر

موقع حركة العدل والمساواة السودانية

1شوال 1438هـ

25يونيو20177م