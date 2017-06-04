تقرير حول إجتماع أعضاء حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي بالمملكة المتحدة وإيرلندا*

أنعقد اجتماعاً هاماً لمكتب حركة جيش تحرير السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا بتاريخ السبت 3/6/2017 بحضور نوعي من قيادات الحركة بالمملكة المتحدة وايرلندا ، المكتب التنفيذي بالمملكة وأعضاء الحركة تغللها مخاطبات بجوانب عدة سياسية وتنويريه والأوضاع العامة بالسودان،

بدأ اللقاء بتحية جيش التحرير والوقوف في خندق واحد مع جيش الحركة الم

رابطون بالميدان مساندة وسندآ قويآ لهم . إذ خاطب اللقاء الذي حضرة رفاق ممثلين لعدة مُدن بالمملكة المتحدة وايرلندا، وعدد من قيادات الحركة ورؤساء المكاتب الفرعية بمدن المملكة المتحدة وإيرلندا. ابتدرها الرفيق محمد يعقوب ود الجبل محيئاً جيش التحرير المرابطون في ميادين الحريه وهنأ علي الانتصارات الكبيرة وترحم علي الشهداء الأبطال وسرد دور الحركة ومساهماتها في التغيير.

الأستاذ نورالدائم طه رئيس مكتب الحركة بالمملكة المتحدة وإيرلندا تحدث عن الخط المبدئي ورؤية الحركة الثابت نحو التغيير المنشود الذي يؤدي إلي دولة المساواة الحقيقية وأن الحركة لن تحيد عن مبادئها نحو بناء دولة يسع الجميع مهما كان الثمن وان عملية الكرامة الاخيرة ردت الاعتبار للقضية وهي تعد اكبر هزيمة تلحق بنظام البشير في التاريخ القريب وأبطلت مفعول الدعم السريع وأربكت حسابات الجميع ، استطاعت الحركة ان تديرها بكفاءة عالية رغم محاولات النظام اليائسة بفبركة انتصارات وهمية عبر اجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، كما ان هذه العملية كشفت مدى العزلة الذي يعيشه النظام ، والمعاملات الانسانية التى ظلت تتعامل بها الحركة مع الاسرى وفق المعاهدات الدولية فضحت سلوك النظام و عقيدته القتالية.

وتحدث اللواء جابر محمد حسب الله المستشار العسكري للحركة أن مسئولية الحركة الثابت نحو مبادئ التغيير الذي يؤدي إلي بناء دولة وطنية حقيقية وأن جيش الحركة أقوي مما كانت لأنها مؤمنه بالقضية وتقاتل من أجلها وستظل قابض علي جمر القضيه وتقدم أبطال تلو الأبطال مهرآ للحرية والعدالة والديمقراطية .

وتحدث الأستاذ حسين أركو أمين التنظيم والإدارة بالحركة وتطرق علي مجمل القضايا السياسيه وخروقات المؤتمر الوطني وتأجيج الصراع وبدأ سلسلة من الإنتهاكات بصمت من المجتمع الدولي ، داعيآ اليوناميد والأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلي زيارة المناطق التي تعرضت وتتعرض للإنتهاكات وفتح الممرات الامنه لتقديم العون الإنساني والمساعدات الانسانيه للسكان والحركة تخاطب المنظمات الدوليه حيال ذلك.

وبعدها تم فتح فرص المداخلات للجمع الحضور حيث شارك قيادات وأعضاء الحركة بالأراء الجريئة وآمن المتداخلون التزامهم الثابت بمبادئ الحركة وصفآ واحدآ مع أبطال الحركة ، إذ تغلل النقاشات المستفيضة بروح الشفافية والمكاشفه وأن الحركة لن تحيد عن قضية شعبها مهما كانت فاتورتها.

أحمد إدريس نوك

أمين الإعلام، مكتب الحركة بالمملكة المتحدة وإيرلندا

4/ 6 /2017