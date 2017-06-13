تسجيل صوتي يكشف حقائق جديدة حول “إقالة الفريق طه”انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بتسجيل صوتي مسرّب، كشف حقائق جديدة، عن اعفاء الفريق طه عثمان من موقعه كمدير لمكاتب رئيس الجمهورية.

وأزاح التسجيل النقاب عن المجموعة التي نشطت لإقالة طه من منصبه.

وبحسب التسجيل فإن مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا والفريق اسامة مختار، قاما بإحضار المستندات التي تثبت تورّط الفريق طه في تجاوزات مالية، وخاصة وجود 47 مليون دولار في حسابه البنكي. بجانب عشرة فلل في منطقة جميرا بامارة دبي.

واشار التسجيل الى ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قام بمواجهة الفريق طه بتلك المعلومات، فما كان منه الى ان نفاها جملة وتفصيلا، وقال للبشير اعطني مهلة 72 ساعة لكي اثبت لك صحة حديثي، قبل ان يغادر السودان، الى دبي ومنها الى امريكا.https://www.youtube.com/watch?v=f_U7WrhR5q8&feature=youtu.be

وأشار التسجيل الى ان الفريق طه استغل موقعه واغتنى، رفقة طارق سر الختم وضابط الامن اللواء عبد الغفار الشريف.

ولفت التسجيل الى معلومة مثيرة تتعلق بتعيين محافظ بنك السودان حازم عبد الق

ادر، وكشف ان تعيينه تم بواسطة طه عثمان، وقال إن كل المجموعة المقربة من الفريق طه سوف يتم إبعادها من مناصبها.تسجيل صوتي يكشف حقائق جديدة حول “إقالة الفريق طه”انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بتسجيل صوتي مسرّب، كشف حقائق جديدة، عن اعفاء الفريق طه عثمان من موقعه كمدير لمكاتب رئيس الجمهورية.

وأزاح التسجيل النقاب عن المجموعة التي نشطت لإقالة طه من منصبهتسجيل صوتي يكشف حقائق جديدة حول “إقالة الفريق طه”انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بتسجيل صوتي مسرّب، كشف حقائق جديدة، عن اعفاء الفريق طه عثمان من موقعه كمدير لمكاتب رئيس الجمهورية.

وأزاح التسجيل النقاب عن المجموعة التي نشطت لإقالة طه من منصبه.

وبحسب التسجيل فإن مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا والفريق اسامة مختار، قاما بإحضار المستندات التي تثبت تورّط الفريق طه في تجاوزات مالية، وخاصة وجود 47 مليون دولار في حسابه البنكي. بجانب عشرة فلل في منطقة جميرا بامارة دبي.

واشار التسجيل الى ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قام بمواجهة الفريق طه بتلك المعلومات، فما كان منه الى ان نفاها جملة وتفصيلا، وقال للبشير اعطني مهلة 72 ساعة لكي اثبت لك صحة حديثي، قبل ان يغادر السودان، الى دبي ومنها الى امريكا.

وأشار التسجيل الى ان الفريق طه استغل موقعه واغتنى، رفقة طارق سر الختم وضابط الامن اللواء عبد الغفار الشريف.

ولفت التسجيل الى معلومة مثيرة تتعلق بتعيين محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، وكشف ان تعيينه تم بواسطة طه عثمان، وقال إن كل المجموعة المقربة من الفريق طه سوف يتم إبعادها من مناصبها.

وتصاعدت ردود الافعال داخل الحكومة السودانية بصورة كبيرة، جراء إقالة الفريق طه عثمان من منصبه كمدير لمكتب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة أن القيادة العليا للدولة أصدرت توجيها برفع الاستعداد داخل القوات المسلحة إلى أعلى درجة، تحسباً لأي طارئ.

ويُحسب للفريق طه عثمان انه أسهم في إصلاح العلاقة بين الخرطوم والرياض وبعض العواصم الخليجية الأخرى، بعدما كانت العلاقة بينها حكومة الخرطوم فاترة. بجانب إشرافه مع آخرين على ملف مشاركة الجيش الحكومي في عاصفة الحزم في اليمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت المصادر إن قيادة القوات المسلحة قامت بإحالة قيادات بارزة يُشاع أنها توالي الفريق طه عثمان ومحسوبة عليه. ورجحّت المصادر أن يتم إصدار كشف تنقلات وإحالات للمعاش لعدد من جنرالات الجيش الحكومي غضون الساعات المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يطال الإبعاد بعض الجنرالات الممسكين بملف مشاركة القوات المسلحة في عاصفة الحزب، وخاصة المقرِّبين من الفريق طه، في إطار التضييق على المجموعة التي تسانده.

وذكرت المصادر أن أول حالات الإبعاد طالت أحد لواءات الاستخبارات العسكرية البارزين، وتوقعت أن تمتد يد الإحالة لعدد كبير من المساندين للفريق طه.

وبحسب التسجيل فإن مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا والفريق اسامة مختار، قاما بإحضار المستندات التي تثبت تورّط الفريق طه في تجاوزات مالية، وخاصة وجود 47 مليون دولار في حسابه البنكي. بجانب عشرة فلل في منطقة جميرا بامارة دبي.

واشار التسجيل الى ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قام بمواجهة الفريق طه بتلك المعلومات، فما كان منه الى ان نفاها جملة وتفصيلا، وقال للبشير اعطني مهلة 72 ساعة لكي اثبت لك صحة حديثي، قبل ان يغادر السودان، الى دبي ومنها الى امريكا.

وأشار التسجيل الى ان الفريق طه استغل موقعه واغتنى، رفقة طارق سر الختم وضابط الامن اللواء عبد الغفار الشريف.

ولفت التسجيل الى معلومة مثيرة تتعلق بتعيين محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، وكشف ان تعيينه تم بواسطة طه عثمان، وقال إن كل المجموعة المقربة من الفريق طه سوف يتم إبعادها من مناصبها.

وتصاعدت ردود الافعال داخل الحكومة السودانية بصورة كبيرة، جراء إقالة الفريق طه عثمان من منصبه كمدير لمكتب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة أن القيادة العليا للدولة أصدرت توجيها برفع الاستعداد داخل القوات المسلحة إلى أعلى درجة، تحسباً لأي طارئ.

ويُحسب للفريق طه عثمان انه أسهم في إصلاح العلاقة بين الخرطوم والرياض وبعض العواصم الخليجية الأخرى، بعدما كانت العلاقة بينها حكومة الخرطوم فاترة. بجانب إشرافه مع آخرين على ملف مشاركة الجيش الحكومي في عاصفة الحزم في اليمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت المصادر إن قيادة القوات المسلحة قامت بإحالة قيادات بارزة يُشاع أنها توالي الفريق طه عثمان ومحسوبة عليه. ورجحّت المصادر أن يتم إصدار كشف تنقلات وإحالات للمعاش لعدد من جنرالات الجيش الحكومي غضون الساعات المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يطال الإبعاد بعض الجنرالات الممسكين بملف مشاركة القوات المسلحة في عاصفة الحزب، وخاصة المقرِّبين من الفريق طه، في إطار التضييق على المجموعة التي تسانده.

وذكرت المصادر أن أول حالات الإبعاد طالت أحد لواءات الاستخبارات العسكرية البارزين، وتوقعت أن تمتد يد الإحالة لعدد كبير من المساندين للفريق طه.



وتصاعدت ردود الافعال داخل الحكومة السودانية بصورة كبيرة، جراء إقالة الفريق طه عثمان من منصبه كمدير لمكتب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة أن القيادة العليا للدولة أصدرت توجيها برفع الاستعداد داخل القوات المسلحة إلى أعلى درجة، تحسباً لأي طارئ.

ويُحسب للفريق طه عثمان انه أسهم في إصلاح العلاقة بين الخرطوم والرياض وبعض العواصم الخليجية الأخرى، بعدما كانت العلاقة بينها حكومة الخرطوم فاترة. بجانب إشرافه مع آخرين على ملف مشاركة الجيش الحكومي في عاصفة الحزم في اليمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت المصادر إن قيادة القوات المسلحة قامت بإحالة قيادات بارزة يُشاع أنها توالي الفريق طه عثمان ومحسوبة عليه. ورجحّت المصادر أن يتم إصدار كشف تنقلات وإحالات للمعاش لعدد من جنرالات الجيش الحكومي غضون الساعات المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يطال الإبعاد بعض الجنرالات الممسكين بملف مشاركة القوات المسلحة في عاصفة الحزب، وخاصة المقرِّبين من الفريق طه، في إطار التضييق على المجموعة التي تسانده.

وذكرت المصادر أن أول حالات الإبعاد طالت أحد لواءات الاستخبارات العسكرية البارزين، وتوقعت أن تمتد يد الإحالة لعدد كبير من المساندين للفريق طه.

الراكوبة