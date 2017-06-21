بيان حول انتشار داء الكوليرا في السودان وتكتم اجهزة النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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بيان حول داء الكوليرا

الحركة تدعو الي هبة وطنية ضد المؤتمر الوطني كوليرا السياسية السودانية

تعاني أجزاء واسعة من السودان من الانتشار الحاد لوباء الكوليرا والذي بدأ في ولايات النيل الابيض والجزيرة وانتشر بشكل سريع في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الازرق

تسبب الوباء في موت المئات بلغ عدد الاصابات الالآف مع معدلحدوث مرتفع جدا ومعدل انتشار سريع خاصة في اماكن التجمعات مثل المدراس والاصابات بشكل عام تحدث في اوساط الجنسين وفي مختلف الفئات السنية وتشمل الخارطة الجغرافية للوباء المناطق الحضرية والطرفية علي حد سواء ما يقف دليل علي التردي البيئي وضعف الاستجابة الرسمية في إحتواء المرض

إستجابة النظام السوداني إفتقرت للمهنية ومارس متنف

ذي الاجهزة الصحية تكتيما اعلاميا مريبا وانكارا مستهجنا ولجأوا الي الحسابات السياسية في قضية حساسة تمس حياة المواطن حيث عمدوا الي وصف وباء الكوليرا بالاسهال المائي في محاولة لتغبيش الوعي والهروب من إقرار الحقائق لتجنب الظهور بمظهر الفاشل في توفير بيئة صحية آمنة خالية من أمراض التخلف البيئي علما ان الاجهزة الصحية هي اول من يعلم أن التشخيص السليم للوباء يمثل عامل مفتاحي للحد من إنتشاره

وباء الكوليرا من الامراض الفتاكة ويسهل انتشاره وسط مرافقي المرضي ويمثل تهديدا خطيرا للحياة وذلك بسبب قِصر الفترة بين ظهور الاعراض وحدوث الوفاة مما يستدعي إستجابة طبية عاجلة ودحر الوباء يتطلب إتخاذ إجراءات سليمة لمكافحتهوتوجيه مقدرات الدولة وتحويل مورادها المالية من الصرف علي المجهود الحربي وفي المجال الامني لتوطيد أركان النظام الي صالح المعالجة الطبية والتوعية الصحية وترقية الوضع البيئي

نناشد عموم القطاعات الشعبية الواعية من المهنيين والطلاب والشباب الي تدشين حملات صحية شعبية تسهم في رفع الوعي الصحي وتحسين الوضع البيئي وندعو المنظمات الدولية الناشطة في مجالات مكافحة الامراض وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل للسيطرة علي المرض ونطالب بضرورةنشراحصاءاتدقيقةلمعدلاتالاصابةوالوفاة والخارطة الجغرافية للانتشاربالاضافة الي رفع الحجر الاعلامي المفروض علي الاجهزة الاعلامية مقروءة ومسموعة حتي تقوم بدورها في عملية التوعية والارشاد

الانتشارالمتكررلموجاتالاوبئةفيالبلاديمثلفشلللنظامالسودانيفيتحقيقالامنالصحييأتيمكملالحِزَمالفشلفيمجالاتالامنوالسلمالاجتماعيوالاقتصاديفصارالمواطنبينرحيآلةالقتلالقمعيةوالاوبئةالفتاكة وندعو جموع الشعب بمختلف فئاته الي هبة وطنية جامعة ضد كوليرا السياسة السودانية نظام المؤتمر الوطني.

د بارودي مصطفي فاشر

أمين الشئون الصحية