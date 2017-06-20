بيان توضيحي بخصوص معتقلي عد الفرسان

رابطة شباب بني هلبا بيان توضيحي رقم (٢ ) بخصوص معتقلي شباب عد الفرسان

جماهير الشعب السوداني عامة وأبناء عد الفرسان خاصة . لايزال أبنائكم بمحلية عد الفرسان رهن الإعتقال التعسفي بمعتقلات جهاز الأمن بسجن كوبر نيالا منذ ٢٥مايو ٢٠١٧م المنصرم

وهم . ١/ الهادي عبدالرحمن عزالدين

٢/ حسين علي احمد ا

سحق

٣/ احمد الصادق صالح

٤/ أزرق موسى محمد حسين.

ترجع ملابسات إعتقالهم لأسباب واهية ليس لها مايبررها سوى سياسة القمع والاستبداد التي ادمنها النظام في التعامل مع المواطنين ، لكم أن تتخيلوا ذنب هؤلاء الأبرياء ، لأنهم طالبوا حكومة المحلية “عد الفرسان” القيام بواجبها