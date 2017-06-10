النيجر تسحب سفيرها لدى قطر

أعلنت النيجر، اليوم السبت، أنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وجاءت خطوة النيجر بعدما قطعت دول عدة علاقاتها مع الدوحة، أو خفضت التمثيل الدبلوماسي معها.

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و أصدرت القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة «قائمة للإرهاب» تضم 59 فردا و12 كيانا إرهابيا تدعمهم وتمولهم قطر.

وبين الدول الإفريقية قالت السنغال إنها ستستدعي سفيرها

في قطر، بينما أدانتها الغابون لعدم «مكافحتها للإرهاب».

وبذلك تنضم النيجر إلى قائمة دول أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تضم البحرين والإمارات ومصر واليمن وليبيا وجزر المالديف وموريشيوس؛ وذلك على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز عربية.

ويأتي قرار النيجر بعد ساعات من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفًا صارمًا من الدوحة، مؤكدًا أن قطر طالما دعمت الإرهاب تاريخيًّا.

ووجه ترامب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مواقفه الداعم لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتطبيق مقررات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض مؤخرًا.

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