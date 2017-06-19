المنظمة الدولية للهجرة :مخاوف من وفاة أكثر من 120 مهاجرا في البحر بعد سرقة محرك قارب

قالت المنظمة الدولية للهجرة نقلا عن إفادات لناجين نقلوا إلى إيطاليا إن هناك مخاوف من أن أكثر من 120 مهاجرا لقوا حتفهم في مطلع الأسبوع عندما سُرق محرك قاربهم مما أدى إلى غرقه.

وقال المتحدث باسم المنظمة فلافيو دي جياكومو إن سودانيين وصلا مع نحو ألف مهاجر آخر إلى ميناء باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية يوم الاثنين أبلغا موظفي المنظمة أنهم تحركوا من ليبيا في قارب مطاطي مكدس بنحو 130 شخصا معظمهم سودانيون.

وبعد ساعات قليلة في البحر قال الرجلان إن مجموعة من الليبيين أمسكت بهم. وقال دي جياكومو “وصفا (الليبيين) بأنهم قراصنة لكنهم مهربون في الأساس”.

وأضاف قائلا “سرقوا المحرك وهو شيء حدث بضع مرات في الآونة الأخيرة وف

ي تلك اللحظة بدأت المياه تتسرب للقارب وغرق”.

وأنقذ صيادون ليبيون الرجلين السودانيين إلى جانب نيجيريين اثنين. وكان النيجيريان الناجيين الوحيدين الآخرين ونقلهم الصيادون إلى قارب آخر للمهاجرين حيث تم إنقاذهم في نهاية المطاف وإحضارهم إلى صقلية بإيطاليا.

وأضاف “كانوا في حالة صدمة وإرهاق ..هزهم ما حدث” مشيرا إلى أنه لا يوجد شهود رسميون على ما حدث غير أن مهاجرين من القارب الثاني أكدوا تلك الرواية.

وجنت العصابات أموالا طائلة من تكديس المهاجرين في قوارب متداعية والدفع بها إلى إيطاليا حيث وصل أكثر من 65 ألفا منذ بداية هذا العام. وتشير أرقام المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 141828 شخصا يعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة.

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فقد 126 مهاجرا إثر غرق قاربهم في مياه البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، نقلا عن منظمة الهجرة الدولية.

وقالت المنظمة إنه وفقا لأربعة ناجين فقد ركب حوالي 130 مهاجرا وأغلبهم سودانيون، في ليبيا، الخميس الماضي، قاربا مطاطيا غرق بعد ساعات معدودة من إبحاره.

فيما أوضح فلافيو دي جاكومة، المتحدث باسم منظمة الهجرة العالمية، أن أربعة أشخاص فقط تم إنقاذهم بعد الكارثة، هم سودانيان ونيجيريان.