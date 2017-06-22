المتحدث باسم الجيش الليبى : يوجد مصانع سلاح إيرانية وقطرية بالسودان…شاهد فيديو

الجيش الليبي: قيادات عسكرية قطرية تواجدت داخل الأراضي الليبية لدعم الجماعات المتطرفة..و

وثائق تثبت تورط النظام السودانى بدعم الارهاب

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، عن وجود مصانع سلاح إيرانية وقطرية في السودان، متهمًا الدوحة بدعم الإرهاب في ليبيا.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء: “هناك -أيضًا- قاعدة جوية إيرانية على ساحل البحر الأحمر في السودان”.



وأشار إلى أن تلك المعلومات “تكشفت لديه بعد حصوله على

محضر اجتماع للقيادات العسكرية السودانية، حضره الرئيس عمر البشير”، معتبرًا أن ذلك الاجتماع “حمل معاداة وتواطؤا من جانب النظام السوداني، تجاه مصر وليبيا ودول الخليج، والتحالف مع قطر وإيران وجماعة الإخوان المسلمين”.



وأضاف أن “رئيس هيئة الاستخبارات واﻷمن السابق في السودان، الفريق الركن صديق عامر حسن، تحدث في محضر هذا الاجتماع، عن وجود قاعدة إيرانية جوية بشكل سري في السودان، على ساحل البحر الأحمر، وأنه تتم تهيئة الرأي العام الداخلي والعربي للإعلان عن تحالف مع طهران، والقبول برسو بوارج إيرانية أمام الساحل السوداني، فيما أكد أن قطر حليف إستراتيجي للخرطوم طالما تقدم الدعم بالمال والسلاح والبترول”.

وتابع أن “محضر الاجتماع تناول مستوى الدعم للإرهابيين في ليبيا، حيث تحدث وزير الدفاع السوداني عن أن استمرار قوة حفتر تقوي حلف السيسي في مصر”.

وأكد أن “هناك إرهابًا ممنهجًا من دول وضعت خططًا وإستراتيجية للسيطرة على ليبيا، من خلال جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية”، موجهاً أصابع الاتهام في ذلك إلى قطر.

وكشف في هذا الإطار عن أن “قيادات عسكرية قطرية تواجدت داخل الأراضي الليبية، لدعم الجماعات المتطرفة، منهم حمد عبدالله فطيس، المسؤول عن القوات الخاصة القطرية في ليبيا، والذي صنع هذه القيادات في الداخل، وأيضًا نايف عبدالله العمادي، الذي كان يوقع باسم القائم بالأعمال القطرية في ليبيا، وكان يهرب الإرهابيين في شمال أفريقيا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتجميعهم في طرابلس، وإرسالهم إلى تركيا للحرب في سوريا والعراق”.