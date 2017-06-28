المؤتمر السوداني : اعتقال 7 كوادر بعد اقتحام ندوة عن الكوليرا بأم درمان

قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية إعتقلت سبعة من كوادره أثناء ندوة للتوعية بمخاطر مرض الكوليرا في إحدى ضواحي أم درمان شمال الخرطوم.

وأفاد المكتب الإعلامي للحزب في نشرته الخاصة، التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الثلاثاء، أن منسوبين لجهاز الأمن إقتحموا عصر الثلاثاء، ندوة المؤتمر السوداني بمحلية “أمبدة” بأمدرمان، في إطار حملته التوعوية لمكافحة وباء الكوليرا واعتقلت القوة بحسب النشرة عدد من قيادات وأعضاء الحز

ب وهم : د. الفاتح عمر السيد، د. جلال مصطفى، نور الدين صلاح الدين، مواهب مجذوب ، عامر عبدالله ، أميرة الشيخ، وداد درويش.

وأضافت ” لم يتم التمكن من معرفة مكان احتجازهم حتى الآن، حيث أن قوة أمن النظام التي داهمت الندوة قامت بإقتيادهم لمكان غير معلوم”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد الحزب المعارض أن ا لسلطات الأمنية بالخرطوم، إقتادت ثلاثة من أعضائه، على خلفية نشاطهم في حملات إرشادية وسط المواطنين للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا الذي يجتاح أجزاءً واسعة من العاصمة السودانية وولايات أخرى.

وتتجنب الحكومة الودانية الإعلان رسميا عن تفشي وباء الكوليرا برغم حصده عشرات الأرواح، وتقول السلطات الصحية إنه ” إسهال مائي” معترفة بتسببه في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.