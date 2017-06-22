الفرنسية: اللاجئون من جنوب السودان يجدون “الأمان” فى دارفور

ا ف ب) : قدمت شادية إبراهيم مع زوجها وأطفالها، سبعة من الحرب والمجاعة ونقص المياه في جنوب السودان، قائلا أنه وجد “الأمن” في منطقة دارفور المضطربة .

وفقا لها، ومخيم النمر مخيم في شرق دارفور افتتح مؤخرا لاجئ يعبرون الحدود إلى السودان بالمئات يوميا “كان المكان الوحيد الذي نعرفه، ونحن يمكن أن تذهب إليه .”

شادية (40 عاما) من بين الحشد الذي تجمع اليوم الثلاثاء بمناسبة “اليوم الع

المي للاجئين” في مخيم في وجود المسؤول الأمريكي بالأعمال ستيفن كوكسيس، الذي يقوم بجولة في دارفور .

قطع مسافات كبيرة كوكسيس في دارفور، وهي منطقة موازية للمنطقة من فرنسا، لتقييم الوضع الأمني ​​قبل أن يقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الشهر المقبل ما إذا كان سيرفع بشكل دائم الحظر التجاري المفروض في الخرطوم لمدة 40 عاما .

وقال شادية، وقال انه في حين يقدر كوكسيس ودارفور أصبحت ملجأ للشعب جنوب السودان، مثل شادية لوكالة فرانس برس: «. ونحن نعتقد السلام والأمن، ونحن لا يعيشون في خوف، ولكن الآن لا نشعر بذلك “

في عام 2003، اندلع صراع عنيف في دارفور عندما كان يحمل السوداء العرقية المجموعات السلاح ضد حكومة الرئيس عمر البشير، الذي يهيمن عليه العرب، مما أدى إلى حملة دموية ضد المتمردين، التي 300،000 شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين قد تم قتل، وفقا للأمم المتحدة .