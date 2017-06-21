الطالب محمد مبارك عبد الله محمد احمد يحرز المركز الأول في الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.1%

الخرطوم (سونا) : اعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الثانوية للعام 2017م بنسبة نجاح بلغت 71.5% وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وقالت الاستاذة اسيا محمد عبد الله وزيرة التربية والتعليم ان العام الحالي شهد استقرارا أكاديميا اسهم في ان يكون التحصيل موفقا للطلاب ، مضيفة ان مراحل الكنترول وتصحيح الشهادة سارت وفق ماهو مخطط له.

واضافت ان الوزارة تتقدم بالشكر لكل من اسر الطلاب والمجالس

التربوية وشركاء التعليم لدورهم الفاعل في تكامل الأدوار مما اسهم في انجاح العام الدراسي .

واشارت الوزيرة الى ان عدد الطلاب والطالبات الذين جلسوا هذا العام ازداد عن العام الماضي ب 24409 طالبا وطالبة بنسبة بلغت 5.3% .

واحرز الطالب محمد مبارك عبد الله محمد أحمد المركز الأول في امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2017 بحصوله علي نسبة 97.1% وذلك من مدرسة يوسف الدقير النموذجيه بنين بمحلية كرري بأمدرمان (ولاية الخرطوم) .

اعلنت ذلك وزيرة التربية والتعليم الاستاذة اسيا محمد عبدالله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التي أعلنت خلاله نتيجة الشهادة الثانوية.

وقد اشتركت ست ولايات في المائه الاوائل وسط منافسه عالية من الطلاب .

وستكون نتيجة الشهادة الثانوية متاحه لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر الرسائل لجميع شركات الاتصالات.