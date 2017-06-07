الصادق المهدي يأسف لتدهور العلاقات بين دول الخليج وقطر ويدعو الى تحرك جاد راب الصدع

ا عرب حزب الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي امس عن اسفه لتدهور العلاقات بين قيادت مجلس التعاون الخليجي ودولة قطر.

وناشد الامام الصادق المهدي كافة البلدان العربية والاسلامية التحرك الجاد لرأب الصدع، واشار المهدي الى ان المستفيد الاكبر من النزاعات العربية العربية، والإسلامية الإسلامية هم ثلاث جهات: واوضح ان الجبهات الثلاثة هي الغلاة الإرهابيون، وتجار السلاح، وإسرائيل.

ووجه المهدي نداءً لخادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبد الفتاح السيسي وم

ن معهما دولة الإمارات والبحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن يعطوا فرصة لوسطاء الخير لتجاوز المحنة.

وكانت الحكومة التزمت امس جانب الحياد، في خلافات دول الخليجية مع قطر ودعت الخرطوم في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين الى التهدئة بعد إظهارها الأسف والقلق الشديدين حيال ذلك التصعيد، وأجرى الرئيس السوداني اتصالا بأمير الكويت الذي يقود وساطة لرأب الصدع.

راديو دبنقا