الشرطة البلجيكية تحيّد انتحارياً بحزام ناسف وسط بروكسل

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): سمع دوي انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، بينما قالت وسائل إعلام إن الشرطة حيدت شخصا يرتدي حزاما ناسفا. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة تمكنت من قتل الشخص الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً بالقرب من المحطة.

وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بروكسل وقوع انفجار صغير إطلاق نار في المحطة. وق

الت مصادر إن الشرطة أخلت ساحة غراند بلاس ومحطة القطارات المركزية في العاصمة. كما أغلقت السلطات الطرق باتجاه محطة القطارات المركزية، بينما لم تذكر الشرطة على الفور أسباب الإخلاء أو مصدر الانفجارات.

وقالت الشرطة البلجيكية الثلاثــــــــــــــــــاء إنها سيطرت علــــــــى واقعة عند محطة بروكسل المركزية، في حين حيث قد أوْرَدَت تقارير لوسائل الإعلام المحلية إن الشرطة “حيدت” شخصا كان يرتدي حزاما ناسفا في محطة بروكسل.

ومـــــــن هــــنـــــــــــــا فقدقد أَنْبَأَت وكالة “بلجا” أنه سمع دوي انفجـــــــار في محطة للقطارات في بروكسل وأنه تم “قـــــتل المهاجم المفترض”.