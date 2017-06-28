السودان: لا نشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي

أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأمن الولايات المتحدة، وذلك غداة قرار المحكمة الأميركية العليا إعادة العمل جزئيا بأمر تنفيذي اصدره الرئيس، دونالد ترامب، لحظر دخول رعايا 6 دول، بينها السودان، الأراضي الاميركية موقتا.

والاثنين حقق ترامب نصرا سياسيا بقرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بأمره التنفيذي المثير للجدل.

وبموجب قرار أعلى سلطة قضائية أميركية بات بالإمك

ان تطبيق مرسوم ترامب بحق كل “من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة” من رعايا الدول الست وهي سوريا وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن.

وقال عبد الغني النعيم إن “حكومة السودان تحترم حق الولايات المتحدة بأن تحمي أمنها القومي، لكنها بالمقابل يؤكد أن السودان وحكومته ومواطنيه لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي”.

وأكد النعيم بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية “سونا” أن “السودان متعاون تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة، كما شهد بذلك قادة الأجهزة الأمنية الأميركية”.

ووفقا لفرانس برس، فقد اعتبر المسؤول السوداني أن هذا الحظر “يجب أن لا يؤثر على رفع العقوبات الأميركية” المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، لا سيما وأن “السودان أحرز التقدم المطلوب في كافة المسارات المتفق عليها مع الجانب الأميركي”.