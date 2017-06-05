السعودية تغلق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية وتسحب ترخيصها

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الاثنين اغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت قناة “الجزيرة” بما اسمته “ترويج مخططات الجماعات الإرهابية ودعم ومساندة ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ومحاولة شق الصف الداخلي السعودي وذلك بالتحريض بالخروج عن الدولة والمساس بسيادة المملكة العربية السعودية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قطعت ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) إلى جانب

ثلاث دول عربية (مصر وليبيا واليمن)، علاقتها الدبلوماسية مع قطر بشكل متزامن، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب” في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني