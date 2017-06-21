السعودية :تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد وتنصيب الأمير عبدالعزيز بن سعود وزيرا للداخلية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، صباح اليوم الأربعاء، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف، من منصبه ولياً للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد في السعودية، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وتضمن الأمر الملكي بحسب الوكالة الرسمية السعودية “و

اس”، ما يلي: تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

كما أمر الملك سلمان بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم، نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلًا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

وتم تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما قرر تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين عبدالرحمن الربيعان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وتم تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيرًا للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتاز.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.