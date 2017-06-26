الدكتور جبريل ابراهيم يدعو فرقاء الحركة الشعبية الى تغليب مصلحة المشروع

**ندعو قوى نداء السودان الى المسارعة لانجاز مشروع الوحدة على الحد الادني

**جبريل ابراهيم تالمنا للدماء التي سالت في النيل الازرق ونرجو ان تقف فورا

للحركة الشعبية تاريخ طويل من النضال واجب الحفاظ عليه

دعا الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة رئيس الجبهة الثورية , المعارضة السودانية وقوى نداء السودان الى المزيد من الجهود لتحقيق مشروع الوحدة على الحد الادني للتعجيل بالتغيير.

وقال ابراهيم خلال كلمة مسجلة بمناسبة عيد الفطر المبارك ان تطاول بقاء النظام ليس من قوته ولكن بتشرذم وضعف المعارضة, لذلك يجب علينا جميعا الا نتخندق خلف مصالح احزابنا وان نتقدم لننجز مشروع الوحدة على الحد الادني لننجز التغيير ومن بعد كل يعرض بضاعته ليختار المواطن السوداني المشرو

ع الذي يريد

كما دعا الدكتور جبريل الفرقاء في الحركة الشعبية الى تغليب المصلحة العامة للحركة ولمشروعها , والعمل حل كافة الاشكالات التنظيمية في اسرع ممكن.

واضاف تالمنا كثيرا للدماء التي سالت في النيل الازرق ونامل الا تتكرر وندعو رفاقنا وزملائنا في الحركة الشعبية على الحفاظ على مكتسبات الحركة وتاريخها الطويل في النضال للعبور نحو المستقبل

واكد الدكتور جبريل عن استعداده وحركة العدل والمساواة السودانية ومؤسساتها لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في ان تتجاوز الحركة الشعبية هذه المحنة

كما دعا الدكتور جبريل القبائل والادارات الاهلية الى وقف كافة انواع الاحتراب بينهم.

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