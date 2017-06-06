بيان للخارجية السودانية تعرض جهودها لـ”تهدئة الامور في الخليج” ووقف التصعيد

قالت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، إن السودان يُعرب عن قلقه إزاء عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وعرض بذل كل الجهود لـ”تهدئة النفوس”.

وأضافت الوزارة في بيان: “تود وزارة الخارجية أن تعرب عن بالغ قلقها لهذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع البيان: “إن السودان وانطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم

والتاريخ المشترك، واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، يدعو إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية.”

وأكد السودان على “ثقته التامة في رغبة وقدرة القادة الأشقاء العرب على تجاوز هذه الأزمة،” وأعرب عن “استعداده الكامل لبذل كل جهوده ومساعيه مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين.”

يأتي هذا البيان بعدما قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في بيانات متزامنة، الاثنين، قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، بناءً على تُهم وُجهت للدوحة بدعم الإرهاب. ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتدام التوتر بين قطر ودول الخليج على خلفية تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول العلاقات الخليجية والعربية، بُثت عبر وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وهي تصريحات نفت الدوحة بشدة صحتها، معلنة تعرض وكالتها الرسمية للاختراق.

نص بيان الخارجية :

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

بيان صحفي

أعلنت صباح اليوم الخامس من يونيو 2017 عدة دول عربية شقيقة : المملكة العربية السعودية ، ودولة الأمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية ، والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر الشقيقة.

وتود وزارة الخارجية أن تعرب عن بالغ قلقها لهذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء .

إن السودان وانطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم والتاريخ المشترك، واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، يدعو إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية .

وإذ يؤكد السودان ثقته التامة في رغبة وقدرة القادة الأشقاء العرب على تجاوز هذه الأزمة فإنه يعرب عن استعداده الكامل لبذل كل جهوده ومساعيه مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين ، بلوغاً لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة .

الخرطوم في 5 يونيو 2017