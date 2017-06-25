الخارجية السودانية تنفي الاتهامات الليبية للسودان بدعم المليشيات المتطرفة والارهابية في ليبيا

نفت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الاتهامات التي وجهها المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي الوطني، حول دعم السودان لأطراف ومليشيات ليبية متطرفة ، مؤكدة مواصلة السودان لدوره في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري اتهم قطر وإيران والسودان بدعم “جماعات إرهابية” في ليبيا، وقال

إن السودان “يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي تحصلت عليه تلك الجماعات من قطر وإيران عبر ممرات وفرتها حكومة الخرطوم”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ونفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، قائلة إنها “احتشدت بالمغالطات والأخطاء الواضحة في أسماء وصفات بعض القيادات السودانية، الأمر الذي فضح عجز من يقفون وراءها”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف بيان الخارجية أن “السودان ظل ملتزما بمبادئ حسن الجوار وطرفا فاعلا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في كافة دول المنطقة وشريكا أصيلا في محاربة ظواهر الارهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك بشهادة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين، فضلا عن دوره المهم عبر آلية دول جوار ليبيا .