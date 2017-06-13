الحركة الشعبية تعلن انتشار الكوليرا في مناطق سيطرتها

مناطق سيطرة الحركة الشعبية اقليم جبال النوبة تعلن دخول الكوليرا أراضيها !!

كشف الناطق الرسمي باسم مناطق سيطرة الحركة الشعبية اقليم جبال النوبة /

جنوب كردفان جاتيقو اموجا دلمان، عن وفاة (٥) مواطنين بمقاطعة لقاوة جراء

إصابتهم بوباء ( الكوليرا)، بينما استقبلت

المشافي الريفية في مقاطعتي

الدلنج ولقاوة بعض المصابين، وناشد دلمان المجتمع الاقليمي والدولي

بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين، وأكد دلمان بان نظام البشير يرفض

منذ العام ٢٠١١م دخول اي فرق تطعيم او مساعدات طبية الي المنطقة، وتوقع

دلمان انتشار المرض في مناطق اخري ،وطلب دلمان في تعميم صحفي كل الأجهزة

والوكالات الإعلامية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات المهتمة

بالشأن الصحي والإنساني تبني حملة لإنقاذ أرواح ضحايا الكوليرا.