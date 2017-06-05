الجامعة العربية تعبر عن اسفها لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتدعو لتجاوز الخلافات العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتابع التطورات التي أدت إلي اتخاذ كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين واليمن وجمهورية مصر العربية قرارات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأعرب أبو الغيط، في تصريح اليوم “الاثنين”، عن أسفه لوصول الأمور إلي هذه النقطة بين عدة دول عربية خاصة وأنه معني بشكل كبير بتداعيات الخلافات التي تحدث علي العمل العربي المشترك ومنظومته.

وأكد أبو الغيط أنه يحدوه الأمل، من موقعه كأمين عام للجامعة، أن يتم تجاوز

هذه الأزمة الخطيرة في القريب صيانةً للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي سبق التوصل إليها عام 2014 حتي يتم استعادة المسار الطبيعي في العلاقات بين الدول الشقيقة، وكذا التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية التي يكرسها ميثاق الجامعة وكافة قرارات القمم العربية.

وأعرب في هذا الصدد عن استعداده العمل بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل رأب الصدع العربي علي أسس سليمة وبما يفتح الطريق أمام تنفيذ التوافقات والقرارات العربية المتعلقة بالتصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب بشكل شامل